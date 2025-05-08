Almanya Başbakanı Merz, Polonya’ya Gitti

ALMANYA BAŞBAKANI FİEDRICH MERZ’İN POLONYA ZİYARETİ

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa’yı ziyaretinin ardından Polonya’ya geldi. Merz, burada Polonya Başbakanı Donald Tusk ile bir araya geldi. İkili ilişkilerin yanı sıra düzensiz göç, savunma ve Avrupa Birliği’nin geleceği gibi konuların görüşüldüğü toplantı sonrasında iki lider ortak basın toplantısı düzenledi.

RUSYA, AVRUPA İÇİN EN BÜYÜK TEHDİT

Merz, toplantıdaki konuşmasına Almanya’nın Polonya’ya yaşattığı acıları unutmadan, Berlin’de kısa süre içinde 2. Dünya Savaşı Anıtı’nın açılacağından bahsederek başladı. Başbakan, günümüzde Avrupa ve NATO için en büyük tehdidin Rusya olduğuna dikkat çekti ve “Rusya, güvenliğimiz ve Transatlantik ilişkilerimiz için en büyük tehdit olmaya devam ediyor” şeklinde ifadelerde bulundu.

POLONYA’YA DESTEK VURGUSU

Merz, Polonya’nın doğrudan Rusya ve Belarus ile komşu olması nedeniyle özellikle tehlikeye maruz kaldığını belirtti. Bu durumu çok iyi anladıklarını dile getirerek, “Caydırıcılık potansiyelimizin hızlı ve etkili şekilde geliştirilmesi gerekiyor. Polonya bu alanda büyük çaba sarf ediyor ve bunu tüm NATO adına yapıyor” dedi. Ayrıca, Almanya’nın savunmaya milyarlarca euro yatırım yapabilmek için anayasa değişikliğine gittiğini hatırlattı.

SINIR KONTROLLARI VE ORTAK VARLIK

Güvenlik ile savunma konularında iki ülkenin ortak kaygılarının bulunduğunu vurgulayan Merz, sınır kontrollerinin komşu ülkelerin kabul edebileceği bir şekilde sağlanacağını belirtti. “Bu sadece Almanya’nın sorunu değildir. Bu birlikte çözmek istediğimiz bir Avrupa sorunudur” diye ekledi.

PATRİOTLARIN SÜRESİNİ UZATMA TALEBİ

Polonya Başbakanı Tusk ise Polonya-Almanya ilişkilerini güçlendirmeye yönelik gerçek bir fırsat olduğunu ifade etti. Tusk, Polonya’nın Belarus ve Rusya ile olan sınırını korumanın tüm Avrupa’nın ortak görevi olduğunu belirtirken, “Sadece anlayış değil, bu görevlerde tam destek bekliyoruz” dedi. Tusk, Almanya’nın sınır kontrollerini artırma ihtiyacını anladığını, ancak bu kontrolün her şeyden önce Avrupa Birliği’nin dış sınırları için önemli olduğunu vurguladı. Ayrıca, Merz’den Rzeszow kentinde konuşlu Alman patriotlarının süresinin yılsonuna kadar uzatılmasını talep etti.