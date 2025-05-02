Almanya’da Araç Kalabalığa Daldı: 3 Yaralı

STUTTGART’TA KAZA YAŞANDI

Almanya’nın Stuttgart kentinde bir aracın kalabalığın içine girmesi sonucu en az 3 kişi yaralandı. Polisin yaptığı duyuruda, “Bir aracın bir grup insana çarpması sonucu yaralılar oluştu” ifadeleri kullanıldı. Olayın gerçekleştiği yerin güvenlik çemberine alındığı bilgisi verildi. Yaralılara olay yerinde müdahale yapıldığı belirtildi.

ŞÜPHELİ SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Yerel basında aktarılan haberlere göre, en az 3 kişi yaralandı ve şüpheli sürücü gözaltına alındı. Olayın bir kaza mı yoksa terör amaçlı bir saldırı mı olduğu konusunda henüz net bir açıklama yapılmadı.