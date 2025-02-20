Almanya’da Camiler Hedef Alındı

TAŞLI SALDIRI OLDU

Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya (KRV) eyaletindeki Wickede beldesinde yer alan DİTİB Anadolu Camisi, iki gün önce kimliği belirsiz kişiler tarafından taşlı bir saldırıya uğradı. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’nden (DİTİB) yapılan açıklamada, bu saldırının caminin giriş kapısında maddi hasara yol açtığı belirtildi.

IRKÇI MESAJLARLA SALDIRIYA UĞRADILAR

Benzer bir saldırı Hessen eyaletinde bulunan Sulzbach beldesindeki DİTİB Camisi’ne de gerçekleşti. 15 Şubat’ta caminin dış cephesine ırkçı ve yabancı düşmanı sloganların yazıldığı ve gamalı haç sembollerinin çizildiği kaydedildi. Her iki olayın da polis ekiplerine bildirildiği ve güvenlik güçlerinin bir soruşturma başlattığı ifade edildi.

DİTİB’DEN YAPILAN AÇIKLAMA

DİTİB, yazılı bir açıklama yaparak camilere yönelik saldırıların basit bireysel vakalar olarak değerlendirilemeyeceğini ifade etti. Açıklamada, “Bu tür saldırılar, Müslüman karşıtı ırkçılığın bir göstergesidir ve topluma korku salmayı amaçlamaktadır.” denildi. Ayrıca, nefret ve şiddete karşı net bir duruş sergilenmesi gerektiği ve bu tür eylemlerin asla görmezden gelinmemesi gerektiği vurgulandı. Yaşanan saldırılar, Almanya’da artan İslamofobi ve aşırı sağcı tehditlere ilişkin endişelerin yeniden gündeme gelmesine neden oldu.