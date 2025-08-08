Almanya’da Döner Kıtlığı Potansiyeli Var

MAAŞ ANLAŞMAZLIĞI NEDENİYLE GREVE GİDİLDİ

Almanya’nın güneybatısında yer alan Birtat Meat World SE fabrikasında çalışan işçiler, maaş sorunları yüzünden yeniden greve gitme kararı aldı. Ülkenin en popüler sokak lezzeti olan dönerin fiyatlarının artması ya da daha kötü bir senaryoda döner kıtlığı yaşanması endişeleri artıyor. Almanya’nın önde gelen döner üretim tesislerinden biri olan Birtat fabrikasında işçiler, aylık 375 euro zam talebiyle haftalardır süren grevler düzenliyor. Bu durum, üretim hattının sıkça durmasına sebep oluyor. İşçiler, maaşların aynı pozisyonda çalışan kişiler arasında büyük farklılıklar gösterdiğini ve ücretlendirme sisteminin yetersiz olduğuna dikkat çekiyor. Sendika desteğiyle, fabrikada çalışan tüm işçiler için toplu iş sözleşmesi talep ediyorlar. Çoğunluğu Türkiye, Romanya ve Bulgaristan gibi ülkelerden gelen göçmenlerden oluşan işçiler, soğuk hava koşullarında etin tazeliğini koruyarak ağır çalışma şartlarında uzun saatler geçiriyor.

İŞÇİLER EYLEMDE BULUNDU

Euronews’in haberine göre, geçtiğimiz Çarşamba işçiler fabrikaya yürüyerek iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. Ana kapı önünde pankart açıp davul çalarak yüksek maaş ve sendikal haklar için sloganlar attılar. Alman medyasına göre, Birtat yönetimi bugüne kadar çalışanların taleplerine olumlu yanıt vermedi. Şirket yetkililerinden konuya dair bir açıklama ise gelmedi.

BİRTAT’IN ÖNEMİ NEDEN FARKLI?

Birtat, Stuttgart’ın 30 kilometre kuzeyinde bulunan Murr şehrinde, 30 yılı aşkın bir süredir döner üretimi yapıyor. Web sitesinde yer alan bilgilere göre, dana, dana eti, tavuk ve hindi etinden 120 kiloya kadar dev kebap şişleri hazırlıyor. İşçiler, eti doğrayıp marine ettikten sonra uzun metal şişlere geçiriyor ve şoklama yöntemiyle dondurup Almanya genelindeki restoranlara gönderiyor. Şirket, binlerce dönerciye ve fast food restoranına aylık 13 milyondan fazla tüketiciye ulaşan ürün sağlıyor. Restoran sahipleri, grevin uzaması durumunda döner fiyatlarının artabileceği ya da ürün temininde zorluk yaşanabileceği endişesini taşıyor.

DÖNER FİYATLARI YÜKSELİYOR

Döner fiyatları yıllar içinde sürekli artış gösterdi; 20 yıl önce yaklaşık 2,50 euroya satılan dönerin fiyatı, günümüzde çoğu yerde 7 euro ve üzerine çıktı. Berlin’deki Friedrichstrasse tren istasyonundaki küçük bir dönerci olan Pergamon Döner’de çalışan 68 yaşındaki Halil Duman, “Her şey zorlaşıyor. Hammadde pahalandı, artık kar etmek çok güç” diyerek mevcut durumu açıklar iken, “Fiyatı daha da artırırsak müşteri kaybederiz” düşüncesini paylaşıyor.

DÖNERİ ALMAN YEMEĞİ OLARAK GÖRÜYORLAR

Döner, 1970’lerde Türkiye’den gelen göçmenler tarafından Almanya’ya getirilen ve zamanla Almanların en çok sevdiği fast food lezzeti haline gelen bir yemektir. İsmi, Türkçe “dönmek” fiilinden türemektedir; et, saatlerce döner ızgarasında döndürülerek pişirilir ve ince dilimler halinde kesilir. Tahminlere göre, Almanya’da yaklaşık 2,9 milyon Türk kökenli vatandaş yaşıyor. Dönerin popülaritesi o kadar yüksektir ki, birçok yabancı turist bu lezzeti Almanya’ya özgü sanıyor. 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Nele Langfeld, sınav sonrası Pergamon Döner’de soluk aldığını, işçi grefinin farkında olmadığını dile getirerek olası bir döner kıtlığı ve fiyat artışından hoşnut olmayacağını belirtti: “Bütçem sınırlı. Döner hem ucuz hem de doyurucu bir tek yemek. Böyle kalmalı.”