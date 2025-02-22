Almanya’da Erken Seçimler Başlıyor

SİYASİ İSTİKRARSIZLIK DEVAM EDİYOR

Almanya, Angela Merkel sonrası siyasi istikrarsızlık sürecini yaşamaya devam ediyor. Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti’nin oluşturduğu koalisyon, fikir ayrılıkları nedeniyle dağıldı. Şansölye Olaf Scholz’un 16 Aralık’ta Federal Meclis’teki oylamada güven oyu alamaması, erken seçim sürecini kesinleştirdi. Bu süreçte, seçmenler yarın, 23 Şubat Pazar günü erken seçim için sandık başına gidiyor.

SEÇİME HAZIRLIK VE SEÇMEN SAYISI

Almanya’da 30,6 milyonu kadın olmak üzere, 59,2 milyon seçmen 299 seçim bölgesinde 630 milletvekilini belirlemek için oy kullanacak. Seçimlerde, 2,3 milyon genç ilk kez oy verecek. Ayrıca yaklaşık 1 milyonu Türk kökenli olmak üzere, toplam 7,1 milyon yabancı kökenli seçmen, siyasi tercihlerini sandığa yansıtacak. Seçimlerde 4 bin 506 aday, milletvekili olmak için yarışacak, bunlardan 1422’si kadın. Türk kökenli 53 aday da parlamentoya girmek için yarışıyor.

SEÇİM YASASINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Almanya’da Seçim Yasası’nda yapılan değişiklikle Federal Meclis’in büyümesi engellendi ve milletvekili sayısı 630 ile sınırlı kaldı. Seçmenler, sandığa gittiklerinde tek pusulada iki ayrı oy kullanacak. İlk oyla seçim bölgesindeki adayı seçecek olan vatandaşlar, ikinci oyla partilerin belirlediği listede yer alan adayları seçecek. Bu değişiklikle daha önemli hale gelen ikinci oylar, partilerin mecliste ne kadar sandalye kazanacağını belirleyecek. Yüzde 5’lik barajı geçen partiler meclise girecek, ancak bu barajı geçemeyen partiler, üç bölgeden doğrudan milletvekili çıkarması durumunda parlamentoda temsil edilme fırsatı elde ediyor.

BAŞBAKANLIK İÇİN ADAYLAR

Sosyal Demokrat Parti (SPD), mevcut Başbakan Olaf Scholz’u yeniden başbakan adayı gösterdi. 66 yaşındaki Scholz, 16 yıl boyunca 4 dönem başbakanlık yapan Angela Merkel’in ardından görevi devraldı ve “trafik ışığı koalisyonu” adı verilen üçlü koalisyonun liderliğini üstlendi. Ancak “karizmatik olmamakla” eleştirilen Scholz’un popülaritesi, özellikle son 1,5 yılda olumsuz etkilendi.

Başbakanlık için ana muhalefet partisi CDU/CSU, Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz’i aday gösterdi. Merz’in parti içindeki muhalefeti yönetmesi ve Merkel’e karşıtlığı onu öne çıkardı. Anketlerde CDU/CSU’nun yüzde 30 oyla önde olduğu belirtiliyor.

Aşırı sağ popülizmin yüzü olan Alice Weidel, Almanya için Alternatif (AfD) partisinin başbakan adayı olarak yarışacak. Ekonomi ve işletme eğitimi alan Weidel, sosyal medya üzerindeki canlı yayınlarla dikkatleri üzerine çekti. Yeşiller ise başbakan adayı olarak Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck’i gösterdi.

GÜÇLÜ ADAYLAR VE GELECEK

Sol Partiden ayrılan ve yeni parti kuran Sahra Wagenknecht’in meclise girme şansı çok düşük. Ancak Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) ortak başbakan adayı Friedrich Merz, anketlerdeki güçlü duruşunu koruyor. Seçimler öncesinde kimlerin önde olacağı merak ediliyor.