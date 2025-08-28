Dünya

Almanya'da Gazze Eylemi, Polis Müdahale

PROTESTO AMAÇLI TOPLANTILAR

İsrail’in gerçekleştirdiği soykırımı kınamak ve Gazze’de süregelen açlık krizine dikkati çekmek amacıyla yüzlerce Filistin destekçisi, Almanya’nın başkenti Berlin’in en yoğun bölgelerinden Hackescher Meydanı civarında bir araya geldi. Eylemciler, İsrail aleyhinde sloganlar atarak, Gazze’deki insani yardım faaliyetlerini engellediğini belirttikleri saldırılara ve açlık krizine vurgu yaptı.

POLİS MÜDAHALESİ VE ŞİDDET

Eylem bir süre devam etmesinin ardından polis, gösterinin sonlandığını duyurarak eylemcilerden bölgeden ayrılmalarını istedi. Ancak anonsun ardından göstericilerin bölgeden ayrılmaması sonucu polis şiddeti meydana geldi. Eylem sırasında, polisin yumruk attığı bir kadın yaralanarak gözaltına alındı. Bu olay, polis müdahalesinin sertliği ile gündeme geldi.

