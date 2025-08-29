Almanya’da Gazze Eylemi Polis Müdahalesi

BİRLİKTE DİRENİŞ

Almanya’nın başkenti Berlin’de yüzlerce Filistin destekçisi, İsrail’in gerçekleştirdiği soykırımı protesto etmek ve Gazze’deki açlık krizine dikkat çekmek amacıyla toplandı. Göstericiler, Hackescher Meydanı’nda İsrail aleyhine sloganlar atarak, Gazze’de yaşanan insani yardım engellerine ve açlık krizine vurgu yaptı.

POLİS MÜDAHALESİ

Eylem bir süre devam ettikten sonra polis, gösterinin sona erdiğini duyurarak demonstrasyon yapanların bölgeden ayrılmalarını istedi. Ancak göstericiler bu uyarıyı dikkate almayınca polis müdahalesi kaçınılmaz oldu ve olayda şiddet yaşandı.

KADINA SALDIRI

Eylem sırasında polis, bir kadına yumruk atarak onu yaraladı ve ardından gözaltına aldı. Bu durum, polis müdahalesinin sertliğiyle dikkat çekti ve göstericilerin tepkisini artırdı.