Almanya’da Hastanede Yangın!

FECİ OLAY HAMBURG’DA GERÇEKLEŞTİ

Almanya’nın Hamburg kentine bağlı Hohenfelde semtinde bulunan bir hastanede henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Gece saatlerinde patlak veren yangın kısa zamanda büyüdü ve bazı can kayıplarına neden oldu.

ÜÇ CAN KAYBI VE ELLİ DÖRT YARALI

Yaşlı hastaların yoğun olarak tedavi gördüğü hastanede, alevlerin arasında kalarak can veren üç kişi bulunuyor. Ayrıca 54 kişi yangın sonucunda yaralandı; bunların 16’sının durumu ağır.

YANGININ ÇIKTIĞI KAT

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor, ancak olayın hastanenin giriş katında başladığı ve daha sonra birinci kata sıçradığı bildiriliyor. Yangını söndürmek ve hastaları tahliye etmek amacıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans gönderildi. Hastanenin giriş katında bulunan bir oda tamamen yanarken, yoğun duman hastanenin 4. katına kadar ulaştı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla söndürüldü. Sabaha kadar süren tahliye operasyonunda 160’dan fazla itfaiye ekibi görev aldı. Kurtarılan birçok hasta, çevredeki hastanelere sevk edildi. Yangınla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı öğrenildi.