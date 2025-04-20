Almanya’da Silahlı İkili Cinayet

İKİ ERKEK CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Almanya’nın Hessen eyaletinde, Bad Nauheim kasabasında, Frankfurt’un kuzeyinde bir konutun önünde iki erkeğin cansız bedeni tespit edildi. Giessen İl Emniyet Müdürlüğü, bu cesetlerin silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybettiğini resmi olarak açıkladı.

AĞIR SİLAHLI EKİPLER OLAY YERİNDE

Olayın hemen ardından, polis Deutergraben Caddesi çevresinde, USA-Wellenbad bölgesinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Ağır silahlı ekiplerin olay yerine intikal ettiği bilgisi paylaşıldı.

BÜYÜK ÇAPLI OPERASYON BAŞLATILDI

Giessen İl Emniyet Müdürlüğü, şüpheli veya şüphelilerin yakalanabilmesi için kapsamlı bir operasyon başlattığını duyurdu. Operasyona özel kuvvet polisleri ve helikopter desteği dahil edildi. Polis, operasyonun hala devam ettiğini ve şüphelilerin şu anda yakalanmadığını dile getirdi.