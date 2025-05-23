Almanya’da Tren İstasyonunda Bıçaklı Olay

Almanya’da Bıçaklı Saldırı Olayı

ALMAN BASININDAN ALINAN BİLGİLERLE YARALILARIN SAYISI

Hamburg kentindeki ana tren istasyonu, bıçaklı saldırının korkunç etkisine sahne oldu. Olayla ilgili gelen bilgiler doğrultusunda, toplamda 12 kişi yaralandı. Bunlardan 6’sının durumu ağır.

AĞIR YARALILARA MÜDAHALE

Olay yerinde hafif yaralananlara hemen müdahale edildi. Ancak ağır yaralı olan 6 kişi, çevredeki hastanelere götürüldü. Bu yaralılardan üçünün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

BİR KADIN GÖZALTINDA

Saldırının sebebine dair henüz kesin bir açıklama yapılmadı. Ancak olay sonrası bir kadının güvenlik güçlerince gözaltına alındığı bilgisi edinildi.