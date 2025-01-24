Almanya’daki Camide Bomba İhbarı Yapıldı

DİYANET İŞLERİ CAMİSİNE YAPILAN BOMBA İHBARI

Almanya’nın Duisburg şehrinde, Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı olan Marxloh Merkez Camisi’nde bomba ihbarı yapılması üzerine cami acil olarak boşaltıldı ve güvenlik tedbirleri alındı. İhbarı gerçekleştiren kişi veya kişiler, gece saatlerinde cami yöneticilerine gönderilen bir e-posta aracılığıyla, öğle saatlerinde camide bir düzenek patlatılacağı bilgisini verdi.

POLİS HIZLA HAREKETE GEÇTİ

İhbarın alınmasının ardından polis hemen harekete geçerek, saat 11.00 itibarıyla bölgeyi güvenlik çemberine aldı. Cami boşaltıldı ve bomba arama çalışmaları başladı. Uzman ekiplerle birlikte özel eğitilmiş polis köpeklerinin katıldığı arama sonucunda, camide herhangi bir patlayıcı maddeye ulaşılamadı. Cuma namazının kılınamadığı camide, yapılan aramalar sona erdikten sonra güvenlik önlemleri kaldırıldı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili polis, bir soruşturma başlattı. Bomba ihbarının ardından yaşanan gerginlik, cami cemaatinde ve yerel halkta kaygı yarattı. Polis, olayın faillerinin tespit edilmesi için araştırmalarını sürdürüyor.