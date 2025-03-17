Almanya’daki Türk Futbolcuların Milli Tercihi

ALMANYA’DA TÜRK FUTBOLCULARIN MİLLİ TAKIM TERCİHLERİ

Almanya’da bulunan Türk futbolcuların son zamanlardaki milli takım seçimleri yeni bir tartışmayı gündeme taşıyor. Mesut Özil ile Borussia Dortmund’un Türk milli oyuncusu Salih Özcan’ın birlikte yer aldığı fotoğrafla dikkat çeken haberde, Türk kökenli profesyonel futbolcuların milli takım tercihleri detaylı bir şekilde incelendi.

ÜLKELERİYLE BAĞLARINI KUVVETLİ TUTMA ÇABALARI

Serdar Taşçı, Mesut Özil, İlkay Gündoğan, Emre Can, Kerem Demirbay ve Suat Serdar gibi oyuncuların Almanya Milli Takımı’nı seçme eğiliminde oldukları vurgulanırken, Mesut Özil’in Almanya forma giyerek efsaneleşmesi dikkat çekiliyor. Haberde “Türk kökenli oyunculardaki eğilim zamanla biraz değişti.” deniliyor. Bunun yanı sıra, Türk futbol yöneticilerinin Türk kökenli oyuncuları milli takımda görmek için yoğun çaba sarf ettiği belirtiliyor. Örnek olarak, Salih Özcan’ın, Almanya ile U21 takımıyla Avrupa Şampiyonluğu kazanmasına rağmen Türkiye A Milli Takımı’nı tercih ettiği aktarılıyor.

TÜRK KÖKENİNE OLAN BAĞLAR ARTARKEN

Son yıllarda Almanya’da doğup büyüyen Türk kökenli oyuncuların, geçmişe nazaran Türk kökenlerine daha yakın hissettikleri ifade ediliyor. Yeni nesil futbolcuların, Türk milli takımlarının farklı yaş kategorilerini tercih ettikleri aktarılırken, Bayern Münih altyapısından yetişen Kenan Yıldız ve Nürnberg altyapısından çıkan Can Uzun’un Türkiye’yi seçtiği hatırlatılıyor.

2014 yılında FIFA Milli Takım sıralamasında Almanya birinci sıradayken, Türkiye’nin 32. sırada bulunduğu hatırlatılıyor. 2025 yılı itibariyle Almanya 10. sıraya gerilerken, Türkiye ise 28. sıraya yükseliyor. Bu sıralama değişiklikleri, Türk futbolunun gelişimi açısından önemli bir gösterge oluşturuyor.