Almanya’dan İsrail’e Silah Sevkiyatı Çağrısı

ALMANYA’NIN İSRAİL’E SİLAH SEVKİYATI TUTUMU

Almanya Sol Parti Eş Genel Başkanı Jan van Aken, Alman hükümetinin İsrail’e silah sevkiyatını durdurma yönündeki yaklaşımlarını desteklediklerini duyurdu. Aken, Federal Basın Merkezi’nde gerçekleştirdiği basın toplantısında, Almanya’nın İsrail’e yönelik silah sevkiyatını durdurmasının gerekliliğine dikkat çekti. Aken, insan hakları ihlalleri konusunda ön plana çıkarken, “İşlenen bir insan hakları suçunun başka bir insan hakları suçu için asla gerekçe olmamalıdır” sözleriyle, İsrail ordusunun Gazze’deki eylemlerinin uluslararası hukuku ihlal ettiğini ifade etti. Ayrıca, bölgede yaşanan insan hakları ihlallerine karşı güçlü bir duruş sergilediklerini belirtti.

FİLİSTİN’İN BAĞIMSIZLIĞI

Aken, Filistin’in bağımsız bir devlet olarak tanınması gerektiği görüşünü savundu ve pek çok AB ülkesinin benzer bir pozisyonda olduğunu dile getirdi. Sol Parti Eş Genel Başkanı, partisinin bu konuda net bir tutum sergilediğini, Filistin devletinin tanınmasını desteklediklerini vurguladı.

UKRAYNA’YA BARIŞ GÜCÜ ÖNERİSİ

Ukrayna’ya olası bir barış gücü gönderilmesi meselesinde farklı bir bakış açısına sahip olduğunu ifade eden Aken, Hristiyan Birlik partilerinin başbakan adayı Friedrich Merz ile Başbakan Olaf Scholz’dan ayrıldığını belirtti. Aken, her iki taraf barış anlaşmasına vardığı taktirde, Birleşmiş Milletler tarafından tarafsız bir barış gücünün gönderilmesinin önemli olacağını söyledi. Aken, ayrıca Çinli mavi miğferlerin bu barış gücünde yer alması gerektiğini savundu. Bu durumun, Ukrayna için maddi bir güvenlik garantisi oluşturacağını belirten Aken, Çinli mavi miğferlerin varlığının Rusya’nın bu güce saldırmamasını sağlayacağını ve önemli bir güvenlik teminatı oluşturduğunu ifade etti.

SOL PARTİ’NİN SEÇİM BAŞARISI

Son olarak Aken, partisinin seçimlerde elde ettiği yüzde 8 oy oranını değerlendirdi. Bu sonuçların, Sol Parti’nin geri dönüşünü temsil ettiğini söyleyen Aken, “Sol Parti geri döndü” ifadesiyle bu durumu özetledi.