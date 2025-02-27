Dünya

Almanya’dan Öcalan’ın Çağrısına Yorum

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ALMANYA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN TARİHİ FIRSAT AÇIKLAMASI

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Abdullah Öcalan’ın PKK’nın sona erdirilmesi yönündeki çağrısının önemli bir fırsat olduğunu dile getirdi. Şiddetin sona ermesinin önemli bir başlangıç olduğunu belirten Bakanlık, bunun yanı sıra “başka adımlar da gerekiyor” ifadesini kullandı. Federal hükümet, bu süreçte destek sağlamak için gereken her türlü imkânı sunabileceklerini açıkladı.

BM GENEL SEKRETERİ SÖZCÜSÜNDEN UMUT IŞIĞI DEĞERLENDİRMESİ

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in sözcüsü, Öcalan’ın çağrısını “umut ışığı” şeklinde değerlendirdi. Bu açıklama, uluslararası platformda sürecin desteklenmesi adına olumlu bir bakış açısı sundu.

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