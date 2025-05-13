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Almanya’dan PKK Değerlendirmesi Geldi

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ALMANYA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN DEĞERLENDİRME

Almanya Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK’nın silah bırakma ve kendini feshetme yönündeki beyanına dair bir yorum yaptı. Bakanlık, yazılı açıklamasında, PKK’nın yaptığı bu açıklamanın Türkiye ve çevresinde uzun süredir devam eden çatışma döngüsünün sona ermesi açısından “önemli ve dikkatle izlenmesi gereken bir adım” olduğunu belirtti.

BARIŞ İÇİN SOMUT ADIMLAR GEREKİYOR

Açıklamada ayrıca, bu ifadenin tek başına barış ortamını sağlamak için yeterli olmaktan uzak olduğu dile getirildi. Kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümün, ancak somut adımlar atılması ve kapsayıcı bir siyasi süreç başlatılması ile mümkün olabileceği vurgulandı. Bununla birlikte, “Bu açıklama, çatışma ve şiddetin hüküm sürdüğü bölgelerde umut ışığı yakmıştır” denildi. Fakat geçmişte yaşanan deneyimlerin, sözde kalan taahhütlerin barış yerine yeni belirsizlikler oluşturduğunu gösterdiği belirtildi.

DİYALOG ORTAMINDA İLERLEMEK ŞART

PKK’nın beyanının, fiili adımlarla desteklenmesi gerektiği ve tarafların kapsayıcı bir diyalog ortamında ilerlemesinin zorunlu olduğu ifade edildi. Ayrıca, Alman hükümeti, PKK’nın gerçekten silah bırakması durumunda bunun hem Türkiye’nin iç huzuru için hem de bölgesel istikrar açısından bir dönüm noktası olabileceğini açıkladı. Demokratik değerlere dayalı bir çözüm sürecinin sadece Türkiye’nin değil, aynı zamanda tüm bölge ülkelerinin de çıkarına olacağı vurgulandı.

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