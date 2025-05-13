Almanya’dan PKK’ya Fesih Açıklaması Yapıldı

ALMANYA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NIN DEĞERLENDİRMESİ

Almanya Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK’nın kendini feshetme ve silah bırakma yönündeki açıklamasını değerlendirdi. Yapılan yazılı açıklamada, PKK’nın bu beyanı, Türkiye ve çevresindeki coğrafyalarda onlarca yıldır süregelen kanlı çatışma döngüsünün sona erdirilmesi açısından “önemli ve dikkatle izlenmesi gereken bir adım” olarak değerlendirildi. Bakanlık, bu beyanın sadece barış ortamının sağlanması için yeterli olmayacağını belirtirken, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümün ancak somut adımlar atılması ve kapsayıcı bir siyasi süreç başlatılmasıyla mümkün olabileceğine dikkat çekti.

SÖZLERİN GEÇMİŞ DENEYİMLERDEKİ ANLAMINI VURGULADI

Açıklamada, “Bu açıklama, çatışma ve şiddetin hüküm sürdüğü bölgelerde umut ışığı yakmıştır. Ancak geçmiş deneyimler göstermiştir ki, sözde kalan taahhütler barışa değil, yeni belirsizliklere zemin hazırlar,” ifadelerine yer verildi. Bu bağlamda, PKK’nın beyanını fiili adımlarla desteklemesinin ve tarafların kapsayıcı bir diyalog ortamında ilerlemesinin elzem olduğu ifade edildi. Alman hükümeti, Avrupa Birliği’nin terör örgütleri listesinde yer alan PKK’nın gerçekten silah bırakması durumunda, bunun hem Türkiye’nin iç huzuru hem de bölgesel istikrar açısından bir dönüm noktası olabileceğini dile getirdi.

Ayrıca açıklamada, demokratik değerlere dayalı bir çözüm sürecinin sadece Türkiye’nin değil, tüm bölge ülkelerinin de çıkarına olacağı vurgulandı. Bu durum, bölgenin istikrarı açısından önemli bir gelişme olarak görülüyor.