Almanya’dan Türkiye’nin Kilit Rolüne Övgü

STEINMEIER’İN ZİYARET PLANI

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier’in Suudi Arabistan, Ürdün ve Türkiye’yi ziyaret edeceği aktarıldı. Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, Steinmeier 5 Şubat’ta Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek.

TÜRKİYE’NİN ÖNEMİ

Alman yetkililer, “Türkiye’nin bölgede kilit bir rolü var” açıklamasını yaptı ve son haftalarda Suriye’de meydana gelen olaylarla birlikte Ankara’nın rolünün daha da önemli hale geldiğini belirtti.

İŞBİRLİĞİ GÜÇLENİYOR

Diplomatik kaynaklara göre, Steinmeier, Suriye’de kapsayıcı ve işbirliğine dayalı bir sürecin başlamasının gerekliliğini vurguluyor ve bu bağlamda Türkiye ile işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor. Ayrıca, Suudi Arabistan ziyareti aslında Kasım 2024’te gerçekleştirilmesi planlanıyordu, fakat Almanya’daki koalisyon hükümetinin bozulması nedeniyle bu ziyaret ertelenmek zorunda kaldı. Steinmeier’in ziyareti çerçevesinde Ürdün’de bulunan Alman askerlerini de ziyaret edeceği öğrenildi.