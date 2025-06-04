Almanya’dan Ünlüler, İsrail’e Silah İhracatını Durdursun

MEKTUPTAKİ ÇAĞRILAR

Almanya’da bilim, kültür ve sivil toplum alanında önemli isimler, hükümete yazdıkları mektupta İsrail’e silah ihracatının durdurulmasını ve Gazze Şeridine insani yardımın iletilmesini talep ediyor. Mektup, 19 Şubat 2020’de Hanau’daki ırkçı saldırıda kardeşini kaybeden ve yaralı kurtulan Said Etris Hashemi tarafından kaleme alındı. Uluslararası Af Örgütü Almanya Genel Sekreteri Julia Duchrow, insan hakları savunucusu Jürgen Micksch, aktör Axel Prahl, iklim aktivisti Luisa Neubauer, sosyolog Harald Welzer, müzisyen Michael Barenboim ve aktris Enissa Amani gibi toplamda 50 ünlü, mektubu imzaladı.

ALMANYA’YA YAPILAN ÇAĞRI

Mektup, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Başbakan Yardımcısı Lars Klingbeil ve Dışişleri Bakanı Johann Wadephul’a gönderildi. Ünlü isimler, Almanya’nın İsrail politikası konusunda geri adım atılması gerektiğini belirttiler. İçeriğinde, Gazze’de ateşkesin sağlanması, İsrail’e silah satışlarının yeniden gözden geçirilmesi ve Gazze’ye engelsiz insani yardım ulaştırılması çağrıları yer alıyor. Mektupta, “Acil uyarılara rağmen harekete geçmemiş olmanın sorumluluğu ağır basıyor” ifadeleri dikkat çekiyor.

İNSANİ FELAKET VE ELEŞTİRİLER

Mektupta, “Gazze Şeridi’nde devam eden insani felaket ve Almanya’nın bu silahlı çatışmadaki rolü göz önüne alındığında, size büyük bir üzüntüyle yazıyoruz” denilerek, Almanya’nın savaş suçlarını önleme konusundaki uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmediği vurgulandı. İmzacılar, Gazze’deki krizin ciddiyetine dikkat çekerek, hükümeti uluslararası hukukun gerekliliklerini yerine getirmeye davet ettiler. Alman halkının, İsrail saldırılarını eleştirdiğine dair yapılan anketlere de referans verildi.

DİPLOMATİK MÜDAHALE ÇAĞRISI

Mektupta, İsrail’in orantısız güç kullanımıyla ilgili endişelerini dile getiren imzacılar, Alman hükümetinin uluslararası hukuk ve insan hakları ilkeleriyle uyumlu bir dış politika izlemeye davet etmesini istedi. Ayrıca, 7 Ekim’den bu yana yaşananlarla travma geçiren Yahudilere de vurgu yapıldı ve rehineler ile aileleriyle dayanışma mesajı iletildi. İmzacılar, bu konulara dair daha net bir duruş sergilenmesi gerektiğini ifade ettiler.