Galatasaray Antalyaspor’a Karşı Yenilmezliğini Sürdürüyor

Süper Lig’in 16. haftasında Galatasaray, Antalyaspor’u 4-1’lik skorla yenerek sahadan galip ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, bu sonuçla rakibine karşı olan yenilmezlik serisini devam ettirdi.

SON YENİLGİ 2016’DA

Galatasaray, Antalyaspor’a karşı en son 16 Nisan 2016 tarihinde Antalya’da oynadığı maçta 4-2’lik skorla mağlup olmuştu. Bu tarihten bu yana gerçekleştirdiği karşılaşmalarda ise bir daha kaybetmedi.

19 MAÇTA 15 GALİBİYET

Sarı-kırmızılı ekip, bu süreçteki 19 maçta 15 galibiyet alırken, 4 maçta ise berabere kalmayı başardı.