TBMM Lokantasında Taciz İddiaları Soruşturması Genişliyor

tbmm-lokantasinda-taciz-iddialari-sorusturmasi-genisliyor

TBMM LOKANTASINDA TACİZ İDDİALARI ÜZERİNE SORUŞTURMA GENİŞLİYOR

Meclis lokantasında meydana geldiği iddia edilen cinsel taciz vakalarına ilişkin yürütülen soruşturma derinleşiyor. İddialara göre, stajyer olarak görev yapan mesleki ve teknik lise öğrencisi bir genç kız, bazı görevli personeller tarafından cinsel istismara uğradı. Olayın kamuoyuna yansıması üzerine ilgili makamlar hemen harekete geçerken, iddialarla ilgili resmi bir soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Soruşturma kapsamında daha önce görevden uzaklaştırılan bir Meclis personelinin tutuklandığı belirtildi.

GÖZALTILARA DEVAM

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Cinsel Suçlar Soruşturma Bürosu’nun direktifiyle, TBMM lokantasındaki taciz iddialarına ilişkin olarak yürütülen soruşturma çerçevesinde lokantada görev yapan 4 aşçı, emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

TUTUKLAMALAR GERÇEKLEŞTİ

Gözaltına alınan şüphelilerden 3’ü, gerçekleştirilmiş olan mahkeme sürecinin ardından tutuklandı. Diğer bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Estonya Vekilleri Kriz Yaşadı Alkol Sorunu Başgösterdi

Estonya milletvekillerinin Hindistan seyahati, Dalay Lama ile görüşmeden önce yaşanan alkol sorunu nedeniyle diplomatik bir krizle sonuçlandı. Olay, uluslararası ilişkileri etkileyen bir skandal haline geldi.
Gündem

Trabzonspor: İç Sahada 217 Gün Mağlup Olmadı

Trabzonspor, Süper Lig'deki tek iç saha kaybını geçen sezon Galatasaray karşısında 2-0'lık skorla elde etti. Maç, 10 Mayıs'ta oynandı.
Gündem

Kamboçya Tayland Sınır Geçişleri Askıya Alındı

Kamboçya, Tayland ile yaşanan artan çatışmalar üzerine güvenlik önlemleri alarak sınır geçişlerini durdurdu. İki ülke arasında savaş riski yükseliyor.
Gündem

Endonezya’da Sel Ve Toprak Kaymaları Felaketi Yaşanıyor

Sumatra Adası'ndaki yoğun yağışlar sonucu meydana gelen sel ve toprak kaymalarında ölü sayısının 1000'i aştığı rapor ediliyor.
Gündem

Taylor Swift Ekibine 197 Milyon Dolar Bonus Dağıttı

Taylor Swift, konser turnesindeki ekip üyelerine toplamda 197 milyon dolar ödeme yaptığı bilgisi gün yüzüne çıktı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.