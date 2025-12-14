TBMM Lokantasında Taciz İddiaları Soruşturması Genişliyor

TBMM LOKANTASINDA TACİZ İDDİALARI ÜZERİNE SORUŞTURMA GENİŞLİYOR

Meclis lokantasında meydana geldiği iddia edilen cinsel taciz vakalarına ilişkin yürütülen soruşturma derinleşiyor. İddialara göre, stajyer olarak görev yapan mesleki ve teknik lise öğrencisi bir genç kız, bazı görevli personeller tarafından cinsel istismara uğradı. Olayın kamuoyuna yansıması üzerine ilgili makamlar hemen harekete geçerken, iddialarla ilgili resmi bir soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Soruşturma kapsamında daha önce görevden uzaklaştırılan bir Meclis personelinin tutuklandığı belirtildi.

GÖZALTILARA DEVAM

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Cinsel Suçlar Soruşturma Bürosu’nun direktifiyle, TBMM lokantasındaki taciz iddialarına ilişkin olarak yürütülen soruşturma çerçevesinde lokantada görev yapan 4 aşçı, emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

TUTUKLAMALAR GERÇEKLEŞTİ

Gözaltına alınan şüphelilerden 3’ü, gerçekleştirilmiş olan mahkeme sürecinin ardından tutuklandı. Diğer bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.