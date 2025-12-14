İsrail Buldozerleri Batı Şeria’da Ağaçları Söküyor

Turmusayya Belediye Başkanı Lafi eş-Şelebi, İsrail’e ait buldozerlerin kasaba ovasında birkaç gündür çalışma yaptığına ve bu süreçte yüzlerce ağacın yerinden çıkarıldığını bildirdi. Yapılan çalışmaların tarım alanlarını doğrudan hedef aldığı kaydedildi.

BÖLGE “ASKERİ ALAN” İLAN EDİLDİ

Başkan eş-Şelebi, İsrail ordusunun bahsi geçen alanı askeri bölge ilan ettiğini, bu nedenle bölge halkının arazilerine yaklaşmalarına müsaade edilmediğini aktardı. Bu durumun çiftçilerin tarımsal faaliyetlerini tamamen durma noktasına getirdiği vurgulandı.

BİNLERCE AĞAÇ TEHLİKE ALTINDA

Yetkililer, arazilerin sürülmeye devam etmesi durumunda yaklaşık 4 bin ağacın daha sökülme riski ile karşı karşıya kalacağını belirtti. Bu durumun çevresel ve ekonomik açılardan ciddi kayıplara yol açabileceği ifade ediliyor.

ARAzi GENİŞLETME POLİTİKASI İDDİASI

Filistinli yetkililer, İsrail ordusunun bu tür uygulamalarla Filistin topraklarına el koymayı ve mevcut yerleşim birimlerini genişletmeyi amaçladığını savunuyor. Daha önce Filistin Kurtuluş Örgütü’ne bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi, İsrail’in kasım ayında “kamulaştırma ve devlet arazileri sınırlarında değişiklik” gerekçesiyle 2 bin 800 dönüm araziye el koyduğunu duyurmuştu.