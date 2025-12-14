Dışişleri Bakanlığı’ndan Suriye’deki Terör Saldırısına Kınama

Dışişleri Bakanlığı, Suriye’de meydana gelen terör saldırısına yönelik bir yazılı açıklama yayınladı.

TERÖR SALDIRISINI KINIYORUZ

Açıklamada, “Suriye’nin Palmira şehri yakınlarında devriye görevi icra eden Suriye ve ABD birliklerine yönelik olarak (13 Aralık’ta) gerçekleştirilen terör saldırısını kınıyoruz.” ifadesine yer verildi. Saldırıda yaşamını yitirenlerin ailelerine ve DEAŞ’la Mücadele Uluslararası Koalisyonu’nun Suriye ve ABD hükümetine başsağlığı dilekleri iletildi. “Suriye hükümetinin ülkede istikrar ve güvenliği güçlendirmeye ve terörle mücadeleye yönelik çabalarını desteklemeyi sürdüreceğiz.” denildi.

DEĞERLENDİRME YAPILDI

ABD ordusunun, Suriye’de bir DEAŞ militanı tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda 2 ABD askerinin ve 1 ABD vatandaşının öldüğünü duyurduğu belirtildi.