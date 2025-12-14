Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay Entübe Edildi

Geçtiğimiz günlerde Manisa’nın Şehzadeler ilçesinin Belediye Başkanı Gülşah Durbay, çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakım ünitesine alındı. Manisa Şehir Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, kolon kanseri tedavisi altında olan Durbay’ın solunum cihazına bağlı olarak izlendiği ve hayati riskinin devam etmekte olduğu belirtildi.

KLİNİK DURUMU AĞIRLAŞTI

Başkan Durbay’ın tedavi sürecinde durumu ciddileşti ve entübasyon işlemi gerçekleştirildi. Manisa Şehir Hastanesi’nin açıklamasında, “Solunum cihazına bağlı olarak yoğun bakımda takip edilen Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın destek tedavileri devam etmekte olup, hayati riski sürmektedir.” ifadelerine yer verildi. Kamuoyuna saygıyla duyuruldu.