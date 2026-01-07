Almanya Elektrik Krizi: Eleştiriler Yükseliyor

Almanya’da Elektrik Krizi Sürüyor

Berlin’in Lichterfelde Elektrik Santrali’ne 3 Ocak’ta gerçekleştirilen saldırının ardından, başkentte on binlerce hane elektrik kesintisi nedeniyle zorlu bir süreç yaşıyor. Gerçekleşen kesintiler sonucunda, “yoksullar spor salonlarında yatmak zorunda kalırken zenginler otellerde süit odalar tuttu” açıklamasıyla dikkat çeken sosyal bir eleştiri gündeme geldi. Sorunun çözümü için sürdürülen çalışmalara rağmen, elektriğin henüz sağlanamamış olması, Alman basınında yoğun bir eleştiri rüzgarı yaratmış durumda.

Başkentte yaşanan elektrik kesintisi, birçok alanda etkisini göstermeye devam ediyor. Binlerce kişi, dondurucu soğuklarla birlikte ilk haftasını karanlıkta geçirirken, pek çok okul da geçici olarak kapatıldı. Welt gazetesindeki haber, “yetkililere yönelik hayal kırıklığının giderek arttığı” ifadesiyle bu durumu gözler önüne seriyor. Kesinti yaşanan bölgelerdeki trafik düzenlemeleri ise hâlâ polis işaretleriyle sağlanıyor, bu durum ise trafik sorunlarını beraberinde getiriyor.

Elektrik altyapısının yetersizliğine dair ciddi endişeler dile getirilmekte. Die Zeit gazetesi, “Almanya’nın başkentinin bir kısmı felaket bölgesine dönüştü” açıklamasıyla bu durumu özetliyor. Yaşanan kesintiler, solunum cihazlarının risk altında olduğu bir bakımevi dahil olmak üzere, çok sayıda haneyi tehdit ediyor. Berliner Morgenpost’un haberinde, Berlin’in afetlere karşı yetersiz kaldığı ifade edilerek, elektrik kablolarına yönelik saldırının ihbar edilmesinin üzerinden 13 saat geçtikten sonra kriz ekibinin toplandığı aktarılıyor.

Afet koruma durumuna ait endişelere dikkat çeken açıklamalar da gündeme geliyor. Berlin İtfaiye Sendikası Başkan Yardımcısı Manuel Barth, saldırıların ardından “afete müdahale konusunda kimin ne yapacağına dair net bir sorumluluk olmadığını” belirtiyor. Ayrıca, kasım ayında sunulan bir raporda Berlin’in afet koruma durumunun “endişe verici” olduğu ifade edilerek, bu konudaki ihmalkarlık da vurgulanıyor.

Ne Olmuştu?

3 Ocak’ta Berlin’de elektrik kablolarına yapılan sabotaj sonucu, kentin güneybatısında yaklaşık 50 bin hane elektrik kesintisi yaşadı. Saldırıyı aşırı solcu grup olarak bilinen Volkan Grubu (Vulkan Gruppe) üstlendi. Federal Savcılık ise elektrik kablolarına yönelik saldırı nedeniyle “terör” şüphesiyle bir soruşturma başlattığını duyurdu.