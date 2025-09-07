Almanya, Güvenlik İçin 10 Milyar Euro Ayıracak

ALMANYA’NIN GÜVENLİK VE SAVUNMA HARCAMALARI ARTIRILIYOR

Almanya, Rusya-Ukrayna çatışması sonrasında güvenlik ve savunma harcamalarını artırma kararı aldı. Ülkenin, Rusya’dan gelebilecek potansiyel saldırılara karşı sivil halkı korumak amacıyla hazırladığı 1 milyon kişilik sığınak planı, Haziran ayında kamuoyuna yansımıştı. Almanya’nın savaşlara, krizlere ve afetlere hazırlanma eylem planı ise detaylı bir şekilde belirlendi.

10 MİLYAR EURO YATIRIM

İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, ülkesinin afet koruma sistemini genişletmek için 10 milyar euro yatırım yapılacağını duyurdu. Dobrindt, bu yatırımın mevcut yasama döneminin sona ereceği 2029 yılına kadar dijital uyarı sistemleri, yeni sığınaklar ve yaklaşık 1500 afet yardım aracının finansmanında kullanılacağını ifade etti.

UYARI SİSTEMLERİ GÜNCELLENİYOR

Dobrindt’in verdiği bilgilere göre, federal hükümet, eyalet yönetimleri ve yerel belediyeler arasında koordinasyonu sağlamak adına mobil komuta merkezleri oluşturulacak. Ülke genelinde şu anda aktif olmayan ya da eksik bulunan siren sistemleri işlevsel hale getirilecek. Mobil erken uyarı sistemleri, cep telefonları uygulamalarıyla entegre edilerek hızlı bir şekilde çalışır duruma getirilecek.

YENİ Sığınaklar ve Genişletmeler

Arama ve kurtarma çalışmaları için ağır ekipmanların satın alınması planlanıyor. Federal Teknik Yardım Ajansı (THW), sivil yardım kuruluşları ve Alman ordusunun katılımıyla ortak kriz tatbikatları gerçekleştirilecek. Bu eylem planına dahil olarak yeni sığınaklar inşa edilecek ve mevcut olanlar genişletilecek.

SİRENLER 11 EYLÜL’DE ÇALACAK

Almanya, kriz ve afetlere hazırlık kapsamında her yıl düzenlenen ulusal uyarı günü çerçevesinde bu yıl 11 Eylül Perşembe günü yerel saatle 11.00’de sirenleri bir dakikalık test alarmı için çalacak. Bu tatbikat, halkın acil durumlara karşı hazırlıklı olmasını sağlamayı amaçlıyor. Aynı saatte televizyonlar ve radyolar uyarı bildirimi yayınlayacak, akıllı telefonlara bildirim gönderilecek.

BİR MİLYON KİŞİLİK SIĞINAK PLANI VE GEÇMİŞ ARAŞTIRMALAR

Halkın kriz anlarında doğru bilgiye hızlıca ulaşmasını sağlamak ve uyarı sistemlerinin etkinliğini test etmek amacıyla düzenlenen ulusal uyarı gününün geçmiş yıllarındaki uygulamalarda birçok aksaklığın yaşandığı, bazı bölgelerde sirenlerin çalışmadığı tespit edilmişti. Haziran ayında Almanya’nın, Rusya kaynaklı tehditler nedeniyle 1 milyon kişilik sığınak temelini atmayı planladığı belirtilmişti. Ülke genelinde, tamamı batıda bulunan yaklaşık 480 bin kişiye yetecek 579 kamusal sığınak bulunduğu anlaşılmıştı.