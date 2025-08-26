Almanya: İsrail’in Hava Saldırısı Şok Etti

ALMANYA’DAN Gazze’deki SALDIRIYA TEPKİ

Almanya, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde bulunan Nasser Hastanesi’ne gerçekleştirdiği hava saldırısına yönelik sert bir tepki gösteriyor. Dışişleri Bakanlığı, “İsrail’in Gazze’deki Nasser Hastanesi’ne düzenlediği hava saldırısında çok sayıda gazeteci, kurtarma görevlisi ve sivillerin öldürülmesi bizi şoke etti. Saldırı araştırılmalı” şeklinde bir açıklama yaptı.

MEDYA ÇALIŞANLARINA KORUMA ÇAĞRISI

Almanya Dışişleri Bakanlığı, gazetecilerin Gazze’deki savaşın yıkıcı gerçekliğine dikkat çekmedeki hayati önemini vurguladı ve “İsrail hükümetine, medya çalışanlarına erişim izni vermesi ve Gazze’de çalışan gazetecilere koruma sağlaması için defalarca çağrıda bulunduk” ifadelerini kullandı. Daha önce Nasser Hastanesi’ne düzenlenen peş peşe iki saldırıda, 5’i gazeteci ve 4’ü sağlık çalışanı olmak üzere toplam 20 kişi hayatını kaybetmiş, 50’den fazla kişi yaralanmıştı.