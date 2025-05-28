Almanya İzmir Başkonsolosu Öncelik Verildi!

Almanya Federal Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosu Ralf Schröer, Yaşar Üniversitesi’nde öğrencilere yönelik bir söyleşi gerçekleştirdi. Bu buluşmada Schengen vizesi üzerine soruları yanıtlayan Schröer, önemli açıklamalar yaptı.

VİZE BAŞVURULARINDA ÖNCELİK

Schröer, “Türk hükümeti ile aldığımız karar gereğince vizede öncelik iş insanları ve öğrencilere verilmektedir. Ziyaret ve turist kategorisinde başvuru yapanlar maalesef bu dönemde yoğunluk nedeniyle birkaç ay beklemek durumunda kalabilir” şeklinde bilgi verdi. Ayrıca, Cascade Kuralı’nın Türkiye’de daha etkin bir şekilde uygulanacağını vurgulayarak, çok girişli Schengen vizesinin geçerliliği hakkında da bilgi verdi. “Çok girişli Schengen vizesi, bir yarıyılda en fazla 90 gün kalışı kapsar. Vizenin geçerlilik süresi farklılık gösterebilir. Genellikle ilk başvuruda, tek girişli ya da kısa süreli çok girişli vize verilir” şeklinde açıklama yaptı.

VİZE ALANINDA ALINACAK TAVSİYELER

Schröer, geçmişe dayalı deneyimler doğrultusunda başvuru sahiplerine şu tavsiyelerde bulundu: “Zorunlu olmadıkça vize danışmanlık şirketleriyle çalışmayınız. Ticari vize danışmanlık şirketlerinin devreye girmesiyle işlemleriniz ne daha iyi ne de daha hızlı ilerler; hatta tam aksine, süreç yavaşlayabilir. Schengen vizesi hakkında doğru ve güncel bilgiyi edinmeniz gerekir, başvuruların eksiksiz olarak doğrudan Türkiye’deki ilgili konsolosluklara yapılması vize alma şansınızı artıracaktır” diye belirtti.