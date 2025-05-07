Almanya’nın Yeni Başbakanı Fransa’da Görüştü

ALMANYA BAŞBAKANI GÖREVE BAŞLADI

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Alman Federal Meclisi’nin dün gerçekleştirdiği oturumda yemin ederek görevine başladı. Merz, her şansölyenin yaptığı gibi ilk yurt dışı ziyaretini komşu Fransa’ya gerçekleştirdi. Öğle saatlerinde Fransa’ya ulaşan Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile başkent Paris’teki Elysee Sarayı’nda bir araya geldi.

İki liderin gündeminde Avrupa’nın güvenliği, Rusya-Ukrayna savaşı ve düzensiz göç gibi konular ön plana çıktı. Merz ve Macron, ABD Başkanı Donald Trump dönemindeki ABD dış politikasındaki radikal değişimin ardından Avrupa’nın güvenliği ve transatlantik ilişkilerin nasıl şekillenebileceğini masaya yatırdı. İki lider, ilk görüşmenin ardından kameralar karşısına geçti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Merz’i Başbakan seçilmesi nedeniyle tebrik ederek ilk ziyaretinin Fransa’ya olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti. Görüşmelerinde Avrupa’nın güvenliği, gelecekteki rolü, Rusya-Ukrayna savaşı, ikili ilişkiler, düzensiz göç, ekonomi, enerji ve inovasyon gibi pek çok konuyu ele aldıklarını belirtti. Ayrıca, “Ortak stratejik zorluklarımıza operasyonel yanıtlar sağlamak için düzenli olarak toplanacak bir Fransız-Alman savunma ve güvenlik konseyi kuracağız” dedi.

Almanya Başbakanı Merz, Macron’a misafirperverliği için teşekkür ederek Fransa’ya yaptığı ilk yurt dışı ziyaretine dikkat çekti. Almanya ve Fransa’nın rekabet gücünü koruyabilmeleri için daha yakın işbirliği yapmaları gerektiğine dikkat çeken Merz, “Bu nedenle Emmanuel Macron ve ben, Fransa-Almanya dostluğuna yeni bir ivme kazandırmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Avrupa’nın güvenlik ve savunma yeteneklerini daha da güçlendirmek için ortak önlemler alacağız” diyen Başbakan Merz, Fransa-Almanya Savunma Konseyi’nin güçlendirilmesini ve ikili silahlanma işbirliğinin derinleştirilmesi konularını ele alacaklarını belirtti. Görüşmesinde Rusya-Ukrayna savaşını da masaya yatırdığını ifade eden Merz, “Almanya ve Fransa’nın Ukrayna’ya desteği sürecek” dedi.

Merz, önümüzdeki haftalarda Ukrayna’ya bir ziyaret gerçekleştirmeyi planladığını kaydetti. Ayrıca, Macron ile Pakistan ve Hindistan arasındaki gerilimleri de ele aldıklarını belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, gazetecilerin Rusya-Ukrayna arasındaki muhtemel ateşkes hakkındaki sorusuna, “Ukrayna’nın önerdiği 30 günlük ateşkesi kabul etmek Rusya Devlet Başkanı’nın elinde” şeklinde yanıt verdi. Başbakan Merz de, “Bir ateşkes sağlandığında, ABD liderliğinde o ateşkesi izlemeye hazırız” dedi. Savaşın bitip bitmeyeceğine yönelik kararın Moskova tarafından verileceğini ifade etti.

Merz, Gazze Şeridi’nde gelişmeler karşısında derin endişe duyduklarını belirtti ve İsrail hükümetinin Gazze halkına insani yükümlülüklerinin bulunduğunu vurguladı. Ancak İsrail’in savunma hakkını savunurken Macron, Gazze’deki durumu “kabul edilemez bir durum” olarak tanımladı.

Almanya Başbakanı Merz, Fransa’nın ardından bugün akşam saatlerinde Polonya’ya bir ziyaret gerçekleştirecek. Merz’in Polonya Başbakanı Donald Tusk ile Varşova’da yapacağı görüşmede de Rusya-Ukrayna savaşı ve savaş kaynaklı düzensiz göç konularının ele alınması bekleniyor. Ayrıca, Merz, göreve geldiği günden bu yana sınır kontrollerini sıkılaştırma ve geri göndermelerin artırılacağını duyurdu. Polonya’nın Almanya’nın önlemlerine kuşkuyla yaklaştığı da göze çarpıyor.