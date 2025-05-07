Almanya’nın yeni Başbakanı Merz, Fransa’ya gitti

ALMANYA BAŞBAKANI FİEDRICH MERZ GÖREVİNE BAŞLADI

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Alman Federal Meclisi’nin gerçekleştirdiği oturumda yemin ederek görevine başladı. Merz, her şansölyenin geleneksel olarak yaptığı gibi, ilk yurt dışı ziyaretini komşu Fransa’ya gerçekleştirdi. Öğle saatlerinde Fransa’ya ulaşan Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Elysee Sarayı’nda bir araya geldi.

İKİ LİDERİN GÜNDEMİ AVRUPA’NIN GÜVENLİĞİ

İki liderin görüşmesinde Avrupa’nın güvenliği, Rusya-Ukrayna savaşı ve düzensiz göç gibi konular öne çıktı. Merz ve Macron, ABD Başkanı Donald Trump dönemi sonrası Avrupa güvenliğinin yanı sıra, transatlantik ilişkilerin geleceği hakkında fikir alışverişinde bulundu. Görüşmenin ardından basın karşısına geçen iki lider, detayları aktardı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Merz’i tebrik ederek, “Ortak stratejik zorluklarımıza operasyonel yanıtlar sağlamak için düzenli olarak toplanacak bir Fransız-Alman savunma ve güvenlik konseyi kuracağız” ifadelerini kullandı.

FRANSA-ALMANYA DOSTLUĞUNA YENİ KATKILAR

Başbakan Merz ise Macron’a konukseverliği için teşekkür ederek, ilk yurt dışı ziyaretinin Fransa’ya olmasının önemine dikkat çekti. Merz, iki ülkenin rekabet gücünü korumaları için daha yakın iş birliği içinde olmaları gerektiğini belirterek, “Bu nedenle Emmanuel Macron ve ben, Fransa-Almanya dostluğuna yeni bir ivme kazandırmak istiyoruz” dedi. Ayrıca, Avrupa’nın güvenlik ve savunma yeteneklerini güçlendirmek adına ortak hareket edeceklerini vurguladı.

UKRAYNA ZİYARETİ VE ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ

Başbakan Merz, önümüzdeki haftalarda Ukrayna’ya bir ziyaret planladığını da duyurdu. Macron ile Pakistan ve Hindistan arasındaki gerilimler hakkında da konuştuğunu ifade eden Merz, o bölgedeki çatışmaları endişeyle takip ettiklerini belirtti.

Macron, Ukrayna’nın önerdiği 30 günlük ateşkese ilişkin, “Rusya ateşkese hazır mı?” diyerek, “Ukrayna’nın önerdiği 30 günlük ateşkesi kabul etmek Rusya Devlet Başkanı’nın elinde” açıklaması yaptı. Merz ise, “Savaşın bitip bitmeyeceğine ilişkin karar Moskova’nın” derken, Almanya’nın muhtemel bir ateşkes sonrası barış gücü oluşturma konusundaki katılımlarını dışlamadıklarını söyledi.

İKİNCİ ZİYARET POLONYA’YA YAPILACAK

Almanya Başbakanı Merz, Fransa’dan sonra akşam saatlerinde Polonya’ya da bir ziyaret gerçekleştirecek. Bu görüşmede Rusya-Ukrayna savaşı ve savaş kaynaklı düzensiz göç konusunu ele alacakları bekleniyor. Merz, göreve geldiği ilk günden itibaren sınır kontrollerinin artırılacağı ve geri göndermelerin çoğaltılacağının müjdesini verdi. Öte yandan, Polonya, Almanya’nın bu önlemlerine kuşkuyla yaklaşıyor.