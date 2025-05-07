Almanya’nın Yeni Başbakanı Merz, Fransa Ziyareti

ALMANYA BAŞBAKANI MERZ’İN GÖREVİNE BAŞLAMASI

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Alman Federal Meclisinin düzenlediği oturumda yemin ettikten sonra görevine adım attı. Merz, göreve gelen şansölyelerin geleneksel olarak yaptığı gibi ilk yurt dışı ziyaretini komşu ülke Fransa’ya gerçekleştirdi. öğle saatlerinde Fransa’ya ulaşan Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Paris’teki Elysee Sarayı’nda bir araya geldi.

GÜVENLİK VE GÖÇÜ ELE ALDILAR

İki liderin gündeminde Avrupa’nın güvenliği, Rusya-Ukrayna savaşının etkileri ve düzensiz göç konuları ön planda yer aldı. ABD Başkanı Donald Trump dönemindeki dış politika değişikliklerinin ardından, Avrupa’nın güvenliğinin ve transatlantik ilişkilerin nasıl şekilleneceği tartışıldı. Macron ve Merz ilk görüşmenin ardından basının karşısına geçti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Merz’i başbakanlık görevine seçilmesi dolayısıyla tebrik ederken, ilk ziyaretini Fransa’ya gerçekleştirmesinin kendisini mutlu ettiğini ifade etti.

ORTAK STRATEJİK ZORLUKLARA YANIT VERME TALEBİ

Görüşmelerde Avrupa’nın güvenliği, Rusya-Ukrayna savaşı ve iki ülke arasındaki ilişkiler gibi pek çok konu ele alındı. Macron, Avrupa’nın karşılaştığı zorluklara birlikte yanıt vermek istediklerini belirterek, “Ortak stratejik zorluklarımıza operasyonel yanıtlar sağlamak için düzenli olarak toplanacak bir Fransız-Alman savunma ve güvenlik konseyi kuracağız” dedi. Başbakan Merz ise Macron’a misafirperverliği için thanks ederek iki ülke arasındaki dostluğa yeni bir ivme kazandırma isteğini vurguladı.

UKRAYNA’YA DESTEK SÜRECEK

Friedrich Merz, “Avrupa’nın güvenlik ve savunma yeteneklerini daha da güçlendirmek için ortak önlemler alacağız” diye belirtti. Rusya-Ukrayna savaşını da gündeme alan Merz, Almanya ve Fransa’nın Ukrayna’ya sunacağı desteğin devam edeceğini vurguladı. Merz, önümüzdeki haftalarda Ukrayna’ya ziyaret gerçekleştirme planını da açıkladı.

GİZLİ TEMASLAR VE GAZZE’DEKİ DURUM

Macron, Rusya-Ukrayna arasındaki muhtemel bir ateşkes hakkında “Ukrayna’nın önerdiği 30 günlük ateşkesi kabul etmek Rusya Devlet Başkanı’nın elinde” dedi. Merz ise, “Savaşın bitip bitmeyeceğine dair karar Moskova’nındır” ifadesini kullandı. Ayrıca, “Bir ateşkes sağlandığında, ABD liderliğinde o ateşkesi izlemeye hazırız” açıklamasında bulundu. Merz, Gazze’deki gelişmeler hakkında da derin endişe duyduklarını ve İsrail’in kendini savunma hakkına vurgu yaparak durumu değerlendirdi.

POLONYA ZİYARETİ PLANI

Almanya Başbakanı Merz, Fransa’dan sonra akşam saatlerinde Polonya’ya da ziyaret gerçekleştirecek. Merz ve Polonya Başbakanı Donald Tusk’un Varşova’da yapacağı görüşmenin gündeminde Rusya-Ukrayna savaşı ve savaş nedeniyle meydana gelen düzensiz göç konuları olacak. Merz, göreve başladığı günden bu yana, sınır kontrollerinin sıkılaştırılacağını ve geri göndermelerin artırılacağını bildirdi. Polonya, Almanya’nın aldığı önlemlere kuşkuyla yaklaşmakta.