Almanya Pişmanlık Yaşıyor: Sane Çağrılmadı

SLOVAKYA-ALMANYA MAÇ SONUCU

2026 Dünya Kupası Elemeleri A Grubu açılış mücadelesinde Slovakya ile Almanya, Bratislava’daki Tehelne pole stadyumunda karşılaştı. Müsabakanın sonucunda Slovakya, 2-0’lık skorla galip geldi. Ev sahibi takımın gollerini 42. dakikada Hancko ve 55. dakikada Strelec kaydetti. Bu sonuçla Slovakya, puan tablosunda 3 puanla 2. sırada yer alırken, Almanya puansız kalarak son sırada bulundu. Slovakya’nın bir sonraki maçı Lüksemburg’la olacakken, Almanya ise Kuzey İrlanda’yı evinde ağırlayacak.

NAGELSMANN’IN MÜSAİRLİK HİSLERİ

Almanya Milli Takımı’nın teknik direktörü Julian Nagelsmann, maç sonrası basın toplantısında etkileyici değerlendirmelerde bulundu. Nagelsmann, “2-3 sakat oyuncu haricinde Almanya’daki en kaliteli oyuncuları çağırdık. Belki de bir sonraki sefer daha az kaliteli olan ama sahada her şeyini verecek oyuncuları çağırmalıyız.” şeklinde düşüncelerini ifade etti.

LEROY SANE’NİN KADRODA YERİ YOKTU

Almanya’nın önemli isimlerinden Leroy Sane, Galatasaray’a transfer olduktan sonra milli takım aday kadrosuna çağrılmadı. Nagelsmann, Sane’nin kadroya alınma sebebini “Artık Bundesliga ve diğer üst düzey Avrupa liglerinden biraz daha düşük seviyede bir ligde oynuyor. Orada daha fazlasını yapması gerekiyor. Son maçta gol attı ve asist yaptı ancak toparlanması için biraz zamana ihtiyacı var.” sözleriyle açıkladı. Ayrıca, “Mucizeler beklemiyorum. Leroy ile çok konuştum. İngiltere, İspanya, Almanya, Fransa veya İtalya’da oynamıyor. Bu yüzden ondan belirli istatistikler bekliyorum. Eğer oynarsa, o zaman hala bizim için bir aday.” şeklinde ekledi.

SANE’DEN YANIT

Leroy Sane, Nagelsmann’ın kararına cevap olarak “Milli takım arasından sonra işler gerçekten başlıyor. Ayrıca, ivme kazanmak ve iyi bir ritim yakalamak için haftada iki maç oynamayı da çok seviyorum. Julian Nagelsmann ile aramızdaki diyalog her zaman iyiydi; her şeyden önce çok açık ve dürüsttü. Benden ne görmek istediğini tam olarak biliyorum.” ifadelerini kullandı.