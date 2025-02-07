Almanya Sanayi Üretiminde En Büyük Düşüş

SANAYİ ÜRETİMİNDEKİ DÜŞÜŞ ORANLARI

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), Aralık 2024 hakkında geçici sanayi üretim verilerini paylaştı. Açıklanan verilere göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 2,4 düşüş gösterdi. Bu durum, Temmuz 2024’ten bu yana kaydedilen en yüksek azalma olarak belirlendi. Ayrıca, sanayi üretimi endeksi Kovid-19 salgınının zirveye ulaştığı Mayıs 2020’den sonra en düşük seviyeye geriledi. Piyasa beklentileri, Aralık ayında sanayi üretiminin yüzde 0,6 gerileyeceği yönündeydi.

KASIM’DAN ARALIK’A REVİZELER

Öncü verilerle Kasım 2024 sanayi üretiminde aylık olarak yüzde 1,5 olarak açıklanan artış, sonrasında yüzde 1,3 olarak revize edildi. Veriler, Aralık ayında Kasım’a göre enerji ve inşaat dahil olmadığında sanayi üretiminin yüzde 3,3 azalmış olduğunu gösteriyor. Bu dönemde ara malı üretimi yüzde 3,3, sermaye malı üretimi ise yüzde 4,7 oranında azalış gösterdi. Öte yandan, tüketim malları üretimi yüzde 0,9 yükseldi. 2024 yılı boyunca sanayi üretimi, 2023 dönemine göre yüzde 4,5 azalmış durumda.

OTOMOTİV VE MAKİNE SEKTÖRÜNDEKİ ARAŞTIRMALAR

Destatis, sanayi üretiminin 2024’ün son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,9 düşüş yaşadığına dikkat çekti. Açıklamada, “Aralık 2024’te sanayi üretimindeki düşüş, büyük oranda otomotiv sektöründe görülen yüzde 10’luk azalmadan kaynaklandı. Ayrıca, makine bakım ve montaj sektöründeki yüzde 10,5’lik düşüş de genel durumu olumsuz etkiledi. Ancak, ilaç sektöründeki yüzde 11,6’lık üretim artışı sonuç üzerinde olumlu bir etki yarattı.” ifadelerine yer verildi.