Almanya Seçimlerinde AfD Yükseldi, SPD Düşüşte

ALMANYA’DA SEÇİM SONUÇLARI ŞAŞIRTICI

Almanya’da yapılan erken seçimlerin sonuçları, Avrupa’da önemli bir etki yarattı. Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD), Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile arasındaki farkı kapatarak ikinci sıraya yerleşti. SPD, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en ağır yenilgisini aldı. Sonuçlar şu şekildedir:

▸ CDU/CSU: %28,6

▸ AfD: %20,4 ile tarihî zirve

▸ SPD: 75 yılın en düşük oyu!

▸ FDP barajı geçemezse meclis dışı!

Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD’nin sandık çıkış anketlerine göre, CDU/CSU yüzde 28,6 oy alarak birinci sırada yer aldı. Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ile Bavyera eyaletindeki kardeş partisi Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) birleşmesiyle oluşan CDU/CSU, 2021’deki seçimlere göre oylarını 4,4 puan artırdı.

AFD’NİN YÜKSELİŞİNE DİKKAT

Aşırı sağcı AfD, önceki seçimlerden 10 puan artışla yüzde 20,4 oy oranına ulaşarak ikinci sırada yer aldı. SPD ise yüzde 16,3 oranıyla üçüncü sıraya geriledi. SPD, 3,5 yıl önceki seçimlere göre 9,4 puan kaybetti. “Bu oran böyle kalırsa SPD, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra yapılan genel seçimlerde en düşük oy oranını almış olacak.” Yeşiller Partisi ise 4 yıl önceki seçimlere göre 2,4 puan kaybetti ve yüzde 12,3’e düştü. Sol Parti ise başarılı bir kampanya yürüterek oylarını artırdı ve meclise girmesi kesin olan Sol Parti yüzde 8,5 oy oranını yakaladı.

Hükümetten ayrılarak erken seçime gitmesine neden olan Hür Demokrat Parti (FDP) büyük bir kayıp yaşadı. 2021’deki seçimlere göre oy oranı 6,7 puan düşerek yüzde 4,7 seviyesine geldi. Seçim barajının yüzde 5 olduğu ülkede, bu sonuçlarla FDP, meclis dışında kalabiliyor. İlk kez genel seçimlere katılan “Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin” (BSW) Partisi de yüzde 4,9 oy aldı. FPD ve BSW’nin barajı geçip geçmeyeceği ise merak konusu.

SANDIK ÇIKIŞ ANKETİ VE SANDALYE DAĞILIMI

Sandık çıkış anketleri doğrultusunda Almanya Federal Meclis’te sandalye dağılımı şu şekildedir: CDU/CSU 209, AfD 149, SPD 119, Yeşiller 90, Sol Parti 62 milletvekili alması bekleniyor. Danimarkalı azınlığın kurduğu Güney Schleswig Seçmen Birliği (SSW) özel düzenlemeyle seçim barajından muaf olarak 1 milletvekili ile temsil edilecek. Hiçbir parti tek başına iktidar olamıyor ve Federal Meclis’te çoğunluk sağlamak için en az 316 milletvekilinin bulunması gerekiyor.

KOALİSYON İHTİMALLERİ

Sandık çıkış anketlerine göre FDP ve BSW’nin meclise giremeyeceği öngörülüyor. CDU/CDU lideri Friedrich Merz, AfD ile koalisyon kurmak istemediğini belirttiği için CDU/CSU-AfD koalisyonu şu aşamada ikna edici görünmüyor. Bu durumda CDU/CSU ile SPD arasında bir koalisyon kurulması en muhtemel seçenek olarak ön plana çıkıyor. Eğer FDP veya BSW meclise girerse, CDU/CDU-SPD arasındaki toplam milletvekili sayısı 294’e düşeceği için çoğunluğa ulaşamayabilir. Bu durumda farklı koalisyon seçenekleri gündeme gelebilir. CDU/CSU-SPD-Yeşiller veya CDU/CSU-SPD-FDP koalisyonlarının kurulma ihtimali bulunuyor. Bu koalisyon seçenekleri arasında CDU/CSU-SPD-Yeşiller “Jamaika koalisyonu”, CDU/CSU-SPD-FDP arasındaki ise “Almanya koalisyonu” olarak adlandırılıyor.

SEÇİM SONUÇLARI VE GELECEK

Koalisyon oluşturma ihtimalini belirlemek için hangi partilerin yüzde 5’lik seçim barajını aşacağını görmek gerekiyor. Bu durum, Almanya’nın siyasi geleceği açısından kritik bir önem taşıyor.