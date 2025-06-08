Almanya Sığınakları Artıracak: Bir Milyon Kişi İçin

SIVIL KORUMA DAİRESİ BAŞKANI DUYURDU

Almanya Federal Sivil Koruma ve Afet Yardımı Dairesi Başkanı Ralph Tiesler, ülke genelinde sığınak sayısının hızla artırılacağını açıkladı. DW Türkçe’nin haberine göre Tiesler, Süddeutsche Zeitung’a yaptığı açıklamada, “Yüksek koruma kabiliyetine sahip sığınak tesislerinin yapımı hem çok para hem de zaman gerektirir” ifadesini kullandı. Daha hızlı çözümler bulmayı hedeflediklerini belirten Tiesler, var olan “tünellerin, metro duraklarının, yer altı otoparklarının ve kamuya ait binalardaki bodrumların sığınaklara dönüştürüleceğini” aktardı. Bu yaklaşım sayesinde “hızlıca bir milyon kişi için korunma alanları” oluşturmanın mümkün olabileceğini söyledi ve ilgili sığınak tasarısının bu yaz sonuna kadar hazır olacağını belirtti.

AVRUPA’DA GÜVENLİK ENDİŞESİ

Almanya’da sığınak sayısının artırılmasına yönelik girişimin ana nedeni, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı sürdürdüğü savaş ve Avrupa’nın değişen güvenlik durumu. Tiesler, SZ’ye yaptığı açıklamada, “Almanya’da uzun bir süredir, savaşın artık bizim hazırlanmamız gereken bir senaryo olmadığı görüşü hâkimdi” dedi. Ancak bu durumun değiştiğini vurgulayan Tiesler, “Avrupa’ya yönelik bir saldırı savaşından endişe duyuyoruz” şeklinde konuştu. Savaş ve afet durumunda insanların güvende olabilmeleri için tasarlanan sığınaklar, burada belli bir süre kalınmasına olanak sağlayan unsurları içermelidir; bu bağlamda gıda, tuvalet ve kamp yatağı gibi malzemelerin de sığınaklarda bulunması gerekiyor.

İLETİŞİM VE HAZIRLIK ÖNEMLİ

“Önemli olan, insanların nerede korunabilecekleri bilgisine hızlı bir biçimde erişmeleri” diyen Tiesler, bunun için uyarı levhalarından ve akıllı telefonlara yüklenebilecek uygulamalardan faydalanılabileceğini belirtti. Ayrıca Sivil Koruma Dairesi’nin önümüzdeki dört yıl için 10 milyar euroya, 2030’dan itibaren gelecek 10 yıl için ise en az 30 milyar euroya ihtiyaç duyduğunu da ifade etti.