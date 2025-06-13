Dünya

Almanya, Ukrayna’ya 1,9 MİLYAR EURO yardım sözü verdi

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BATI’NIN UKRAYNA’YA DESTEĞİ SÜRÜYOR

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Ukrayna’ya yaptığı ani ziyaret kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile bir araya geldi. Görüşme sonrasında Zelensky ve Pistorius, ortak bir basın toplantısı düzenledi.

EK YARDIM MÜJDESİ

Pistorius, Almanya’nın Ukrayna’ya 1,9 milyar euro ek askeri yardım sağlama sözü verdiğini belirtti. Bu yeni askeri yardımın, uzun menzilli füzelerin finansmanı için kullanılacağını ifade etti. 2025 yılının başında Ukrayna’ya 4 milyar euro destek verdiklerini, daha sonra bu miktarın 7 milyar euroya çıkarıldığını hatırlatan Pistorius, bugünkü ek desteğiyle toplamda 1,9 milyar euro daha sağlayacaklarını söyledi.

TOPLAM YARDIM MİKTARI ARTIYOR

Pistorius, yurtdışına sağlanan askeri yardımların Almanya Federal Meclisi’nin onayına ihtiyaç duyduğunu belirtti. Eğer Alman Parlamentosu bu ek fonu onaylarsa, Almanya’nın bu yıl Ukrayna’ya yapacağı askeri yardımların toplamı yaklaşık 9 milyar euroya ulaşacak. Rusya ile savaşın başladığı 24 Şubat 2022’den itibaren Almanya, Ukrayna’ya toplamda 47,8 milyar euro yardımda bulundu. Almanya’nın askeri yardımları 2022’de 1,6 milyar euro, 2023’te 5 milyar euro ve 2024’te 7,1 milyar euro oldu. Pistorius’un açıkladığı yeni ek yardımla, 2025 yılında Berlin’in Kiev’e verdiği askeri destekler, Şubat 2022’den itibaren yıllık rekor seviyeye ulaşacak.

ORTAK GÖREVİMİZ UKRAYNA’YI DESTEKLEMEK

Rusya-Ukrayna Savaşı’na dair değerlendirmelerde bulunan Pistorius, “Almanya’nın yeni Federal Hükümeti de dahil olmak üzere, Avrupalıların görevi Ukrayna’yı desteklemeye devam etmektir. Bu konuda öncülük etmek ve sorumluluğumuzu yerine getirmek istiyoruz. Bu, Ukrayna’nın Rusya’ya karşı bir savunma savaşı değil. Avrupa’da özgürlük, güvenlik ve barış için Ukrayna’nın bir savunma gücüdür ve dolayısıyla elimizden geldiğince yardımcı olmak ortak görevimizdir” diye konuştu.

ALMANYA TAURUS FÜZESİ GÖNDERMEDİĞİ AÇIKLANDI

Pistorius, gazetecilerin sorusu üzerine Almanya’nın Ukrayna’ya Taurus seyir füzeleri teslim etmeyi düşünmediğini açıkladı. Ukraynalı bir gazeticinin “Başta Kiev olmak üzere, Ukrayna’nın tüm şehirlerine yönelik bombardıman yoğunlaşmışken Taurus seyir füzeleri teslim edecek misiniz?” sorusuna Pistorius, “Bunu düşündüğümüze dair sorunuza cevabım hayır” dedi.

MERZ’DEN TAURUS AÇIKLAMASI

Almanya Başbakanı Friedrich Merz ise göreve gelmeden önce, Rusya karşısında yeniden üstünlük sağlamak amacıyla Ukrayna’ya Taurus seyir füzelerinin gönderilmesine hazır olduklarını ifade etmişti. Ukrayna, Rusya topraklarının derinliklerindeki hedeflere saldırmak için kullanılabileceği 500 kilometreden fazla menzil kabiliyetine sahip Taurus güzergah füzelerini, uzun zamandır Almanya’dan talep ediyordu.

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