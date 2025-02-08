Almila Ada’nın Nişan Fotoğrafları Beğeni Topladı

EVLİLİK YOLUNDA İLK ADIM

Almila Ada, uzun zamandır birlikte olduğu iş insanı İhsan Çilsal ile evlilik için ilk adımı attı. ‘Kırgın Çiçekler’, ‘Barış Akarsu Merhaba’ gibi projelerde yer aldıktan sonra ‘Üç Kız Kardeş’ dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan 30 yaşındaki başarılı oyuncu Almila Ada, nişanlandı. Çift, nişan töreninin ardından yurt dışında, İtalya’nın Milano şehrine gitmeyi tercih etti.

ROMANTİK FOTOĞRAFLAR

İkili, Milano’nun tarihi atmosferinde aşklarını fotoğraflara yansıttı. Oyuncu, altı ay önce Yunanistan’da düzenlenen doğum günü kutlamasında aldığı evlilik teklifine “Evet” dedi. Almila Ada, Milano’da çekilen nişan fotoğraflarını sosyal medya hesabında “Sonsuzluğa! Nişanlandım” notuyla paylaştı. Paylaşımına, dostları ve takipçilerinden çok sayıda ‘tebrikler’ ve ‘mutluluklar’ mesajı geldi.