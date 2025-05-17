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Alparslan Bayraktar: Doğalgazsız Hiçbir Yer Bırakmayacağız

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ENERJİ KAYNAKLARININ DEĞERİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bartın’da bir konuşma yaparak kömürün de doğalgaz kadar kıymetli olduğunu vurguladı. Bayraktar, AK Parti Bartın İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda yaptığı açıklamalarda, Türkiye’nin enerjideki güçlü duruşunu aktardı. “86 milyonuyla kardeş olduğumuz zaman, terörsüz bir Türkiye olduğu zaman Allah’ın izniyle önümüzde hiç bir güç duramayacak” şeklinde konuştu.

DOĞALGAZ REZERVİ MÜJDESİ

Bakan Bayraktar, doğalgazın Türkiye için önemine dikkat çekerek, “Doğalgazsız hiçbir yer bırakmayacağız” dedi. Terörsüz bir Türkiye hedefiyle Gabar bölgesinde başlatılan çalışmaların hızlı bir şekilde sonuçlarını vermeye başladığını belirtti. Ayrıca, Türkiye genelindeki hanelere üç buçuk yıl boyunca doğalgaz sağlayabilecek büyük bir rezervin keşfedildiğini aktardı.

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