Alparslan Bayraktar Duyurdu: Yeni Müjdeler Yolda

ENERJİ BAKANI BAŞKANINDA ZİYARET

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Göktepe-3 kuyusunda görev yapan Türkiye’nin en modern derin deniz sondaj gemisi Abdülhamid Han’ı ziyaret etti ve yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı. Bakan Bayraktar, Abdülhamid Han sondaj gemisinin Karadeniz’deki Göktepe-3 Kuyusu’ndaki çalışmalarında sona yaklaştığını ifade ederek, “Birkaç güne kadar nihai testler bitecek ve bu sahayla alakalı neticeyi inşallah Cumhurbaşkanımız aracılığıyla milletimize ulaştırmış olacağız” dedi. Ayrıca, Mavi Vatan’ın derinliklerinde yeni bir keşif yapmanın en büyük arzuları olduğunu belirtti.

ABULHAMİD HAN’IN GÖREV SÜRESİ

Bayraktar, Karadeniz’de görev yapan gemilerin Sakarya Gaz Sahası’ndaki yeni keşif faaliyetleri içerisinde bulunduğunu belirtti. “Göktepe-3 kuyusu da bunlardan bir tanesi. Bir keşif kuyusu. Yavuz, Fatih ve Kanuni gemilerimiz şu anda Sakarya Gaz Sahası’nın üretimini geliştirirken, bulduğumuz boşlukta 27 Mart’ta bu bölgede sondaja başladık. Abdulhamid Han, 19 Mayıs’ta buradaki görevini tamamlamış olacak” şeklinde konuştu.

SONUCU CUMHURBAŞKANI AÇIKLAYACAK

Filyos’tan 180 kilometre uzaklıkta, Bulgaristan-Türkiye Münhasır Ekonomik Bölgesi sınırına yakın bir konumda olduklarını kaydeden Bayraktar, “2 bin 154 metrelik bir su derinkiğinden sonra yaklaşık 3 bin 500 metre derinlikte sondaj devam ediyor. Birkaç güne kadar nihai testler bitecek ve bu sahayla alakalı neticeyi inşallah Cumhurbaşkanımız aracılığıyla milletimize ulaştırmış olacağız” değerlendirmesinde bulundu.

ENERJİDE BADEPENDİZLİK HEDEFİ

Bayraktar, bugüne kadar Akdeniz’de 11, Karadeniz’de ise 38 sondaj gerçekleştirdiklerini söyledi. “Kısa bir süre önce Karadeniz’deki üretimin ilk fazının tamamlandığının müjdesini vermiştik. 9 buçuk milyon metreküp günlük üretimle bugün 4 milyon hanenin ihtiyacını Karadeniz’den karşılar hale gelmiş durumdayız. Türkiye Yüzyılı vizyonunda biz enerjide bağımsız bir Türkiye hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

GABAR’DA KEŞİF

Bayraktar, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda Şırnak Gabar’da olacaklarını belirtti. “Türkiye Büyük Millet Meclisimizin Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş ile birçok parti temsilcileriyle, milletvekillerimizle beraber Gabar’ı da yerinde göreceğiz. Bu iki proje, Türkiye’nin enerji bağımsızlığı için en önemli projeleri arasında yer alıyor” dedi.