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Alparslan Kuytul Gözaltına Alındı, Arbede Çıktı

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ANKARA EMNİYETİ GÖZALTI YAPTI

Alınan bilgilere göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alparslan Kuytul’u gözaltına aldıktan sonra Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı mensupları Ulus Meydanı’nda izinsiz bir eylem gerçekleştirdi.

34 GÖSTERİCİ GÖZALTINA ALINDI

Olay hakkında Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Bugün saat 11.30 sıralarında Ulus Atatürk Anıtı önünde yasa dışı eylem yapan gruba dağılmaları yönünde gerekli ikaz ve uyarılar yapılmıştır. Uyarılara rağmen grubun dağılmaması üzerine kademeli müdahalede bulunulmuş ve 34 gösterici gözaltına alınmıştır. Müdahale esnasında yaşanan olaylarla ilgili olarak da görevli personel hakkında soruşturma başlatılmıştır.” denildi.

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