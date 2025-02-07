Alperen Şengün NBA All-Star 2025 Kadrosunda

NBA ALL-STAR 2025 TARİHİ

NBA All-Star 2025 etkinliği, 14-16 Şubat tarihleri arasında Chase Center’da yapılacak. All-Star etkinliği öncesinde kadrolar duyuruldu ve milli sporcumuz Alperen Şengün’ün de yedekler arasından All-Star’a seçildiği açıklandı.

ALPEREN ŞENGÜN’ÜN TAKIMI

Houston Rockets takımında forma giyen Alperen Şengün, efsane isim Charles Barkley’nin yönetimindeki Team Chuck’ta mücadele edecek. Bu takımda, Giannis Antetokounmpo, Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokic, Donovan Mitchell, Pascal Siakam, Karl Anthony-Towns ve Victor Wembanyama da yer alıyor. Bu sezon NBA’de 19.2 sayı, 10.6 ribaunt ve 5 asist ortalamalarını yakalayan milli oyuncumuz Alperen Şengün, katkılarıyla dikkat çekiyor.