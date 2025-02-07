Alperen Şengün, NBA All-Star’da LeBron İle Oynayacak

ALPEREN ŞENGÜN’ÜN TAKIM ARKADAŞLARI BELİRLENDİ

Alperen Şengün’ün All-Star’da oynayacağı takım arkadaşları netlik kazandı. Eurohoops’un haberine göre; LeBron James, 2025 NBA All-Star Draftı’nda perşembe gecesi ilk sıradan seçilen sporcu oldu. Ayrıca LeBron James, eski takım arkadaşı Anthony Davis ile birlikte Shaquille O’Neal tarafından seçilen oyuncular arasında yer aldı.

ALL-STAR TAKIMLARI AÇIKLANDI

“Inside the NBA” ekibi, TNT’de yayınlanan programda dört All-Star takımından üçünün kadrosunu belirledi. Bu kadroda, şampiyonluk deneyimine sahip veteran isimler arasında Stephen Curry, Kevin Durant ve Jayson Tatum da bulunuyor. Team Shaq’da yer alan bu oyuncular, turnuvada dikkat çekecek isimler olarak öne çıkıyor.