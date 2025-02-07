More
Spor

Alperen Şengün, NBA All-Star’da LeBron İle Oynayacak

alperen-sengun-nba-all-star-da-lebron-ile-oynayacak

ALPEREN ŞENGÜN’ÜN TAKIM ARKADAŞLARI BELİRLENDİ

Alperen Şengün’ün All-Star’da oynayacağı takım arkadaşları netlik kazandı. Eurohoops’un haberine göre; LeBron James, 2025 NBA All-Star Draftı’nda perşembe gecesi ilk sıradan seçilen sporcu oldu. Ayrıca LeBron James, eski takım arkadaşı Anthony Davis ile birlikte Shaquille O’Neal tarafından seçilen oyuncular arasında yer aldı.

ALL-STAR TAKIMLARI AÇIKLANDI

“Inside the NBA” ekibi, TNT’de yayınlanan programda dört All-Star takımından üçünün kadrosunu belirledi. Bu kadroda, şampiyonluk deneyimine sahip veteran isimler arasında Stephen Curry, Kevin Durant ve Jayson Tatum da bulunuyor. Team Shaq’da yer alan bu oyuncular, turnuvada dikkat çekecek isimler olarak öne çıkıyor.

ÖNEMLİ

Flaş

Super Bowl Ekonomisi 500 Milyon Dolar Olacak

Super Bowl, 2023 yılında ABD ekonomisine 500 milyon dolarlık katkı sağlayarak, ülkenin en büyük spor etkinliği olarak önemini bir kez daha gösterdi.
Manşet

Fenerbahçe’nin UEFA Listesine Eklenen İsimler Açıklandı

Fenerbahçe, UEFA kadrosuna Anderson Talisca, Filip Kostic ve Milan Skriniar'ı dahil etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.