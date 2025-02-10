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Spor

Alperen Şengün Sakatlandı, Rockets Galip Geldi

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NBA’DE MAÇLAR DÖNEMİ

NBA’de 3 önemli karşılaşma gerçekleşti. Batı Konferansı’nın 4. sırasında yer alan Rockets, Raptors’ı evinde konuk etti. Rockets, Dillon Brooks’un 19 sayı ve 7 ribaunt, Jalen Green’in ise 18 sayı ve 9 ribauntluk performansıyla maçı kazanarak 33. galibiyetini elde etti. Ancak, Türk basketbolcu Alperen Şengün, maçın başında sakatlık yaşadı ve maça devam edemedi.

ALPEREN’İN DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA

Houston Rockets Başantrenörü Ime Udoka, Alperen Şengün’ün bel spazmı yaşadığını belirtip, “Bir sonraki karşılaşmaya hazır olmasını bekliyoruz” şeklinde bir açıklama yaptı. Öte yandan, Raptors bu mağlubiyetiyle üst üste 4. kez kaybetti ve sezonun 37. yenilgisini almış oldu. Raptors ekibinden Immanuel Quickley 20 sayı ve 8 ribaunt, Scottie Barnes ise 15 sayı, 9 ribaunt ve 7 asistlik performans gösterdi.

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