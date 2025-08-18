Altay Bayındır’a Tepki Yağıyor

İLK HAFTA MAÇINDA ARSENAL GALİP GELDİ

İngiltere Premier Lig’in açılış haftasında Manchester United ile Arsenal, Old Trafford’da karşı karşıya geldi. Maçta konuk ekip Arsenal, 1-0’lık skorla galip geldi. Arsenali’nin galibiyetini sağlayan tek golü 13. dakikada Calafiori attı. Manchester United’da görev alan milli kaleci Altay Bayındır, maçta 90 dakika boyunca sahada kalmayı başardı. Bu sonuçla Arsenal, sezona 3 puanla başladı. Manchester United ise puansız bir başlangıç yaptı. Arsenal gelecek hafta Leeds ile sahasında karşılaşacakken, Manchester United ise Fulham deplasmanına çıkacak.

ALTAY BAYINDIR’A GELEN TEPKİLER

Manchester United kalecisi Altay Bayındır, ilk 11’de başladığı karşılaşmada yediği gol sonrasında İngiliz taraftarların eleştirilerine maruz kaldı. “Onana’nın bir sakatlığı yok” diyen Kırmızı Şeytanlar’ın teknik direktörü Ruben Amorim, mücadele öncesinde “Bu maçta kadroya antrenmanda iyi çalışan futbolcuları almaktan yana tercihimi kullandım.” şeklinde açıklama yaptı. Arsenal, maçın 13. dakikasında kazandığı köşe vuruşunda Declan Rice’ın ortasında, Bayındır’ın kontrol sağlayamaması nedeniyle Calafiori topu ağlara gönderdi. Bu gol sonrasında milli kaleci, Manchester United taraftarları ve kulüp efsanesi Gary Neville’dan tepki çekti.

NEVILLE’DAN GÖRÜŞ

Devre arasında açıklamalar yapan Gary Neville, “Altay Bayındır’ın daha güçlü olması gerekiyordu. Kendisine faul yapıldığı için itiraz etti ve muhtemelen bundan dolayı şikayetçi olacak. Önünde bir oyuncu vardı ve ceza sahası içinde çok fazla itme çekme oldu. Ancak kalecinin orada daha güçlü olması lazımdı. Saliba, Bayındır’a faullü bir harekette bulunmadı.” ifadelerini kullandı.

TARAFTAR YORUMLARI

Daily Mail’in haberinde, Manchester United taraftarlarının Altay Bayındır ile ilgili yorumları dikkat çekti. Taraftarlar, “Onana’nın Altay’dan yerine forma giymesini dilediğime inanamıyorum, hayatta olmak için ne güzel bir zaman.” “Altay Bayındır, Andre Onana’dan bile daha kötü.” “Hemen Donnarumma’yı satın alın! Aman Tanrım, yine başladık!” “Gidin ve Donnarumma’yı alın! İki kalecimiz de kötü. Elimizdeki en iyi seçenek Heaton!” şeklinde ifadeler kullandı.