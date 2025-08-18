Altay Bayındır’a Tepkiler Yağıyor

İNGİLTERE PREMIER LİG’DE AÇILIŞ MAÇI

İngiltere Premier Lig’in açılış haftasında, Manchester United ve Arsenal karşı karşıya geldi. Old Trafford’da gerçekleşen bu dev karşılaşmada, Arsenal 1-0’lık skorla galip gelerek sezona 3 puanla başladı. Kazanan goli, 13. dakikada Calafiori kaydetti. Manchester United’da milli kaleci Altay Bayındır, ilk 11’de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı. Bu sonuçla birlikte Manchester United, sezona puansız giriş yaptı. Londra ekibi ise gelecek hafta Leeds ile karşılaşacakken, Manchester United Fulham deplasmanına çıkacak.

ALTAY BAYINDIR’A TEPKİLER

Manchester United kalecisi Altay Bayındır, oynadığı maçta yediği golle İngiliz taraftarların tepkisini topladı. Kırmızı Şeytanlar teknik direktörü Ruben Amorim, mücadele öncesi “Onana’nın bir sakatlığı yok. Bu maçta kadroya antrenmanda iyi çalışan futbolcuları almaktan yana tercihimi kullandım.” dedi. Arsenal, maçın 13. dakikasında köşe vuruşu kazandı. Declan Rice’ın kullandığı kornerde, Altay Bayındır’ın kontrol sağlayamaması sonucu top kale ağzında Calafiori tarafından gole çevrildi. Yediği gol sonrası milli kaleci, Manchester United taraftarları ve kulübün efsanesi Gary Neville tarafından eleştirilere maruz kaldı.

GÜÇLÜ OLMASI GEREKİYORDU

Maç devresinde konuşan Gary Neville, “Altay Bayındır’ın daha güçlü olması gerekiyordu. Kendisine faul yapıldığı için itiraz etti ve muhtemelen bunun üzerine şikayetçi olacak. Önünde bir oyuncu vardı ve ceza sahası içinde çok fazla itme çekme oldu. Ancak kalecinin orada daha güçlü olması lazımdı. Saliba, Bayındır’a faullü bir harekette bulunmadı.” ifadelerini kullandı.

TARAFTARLARIN ELEŞTİRİLERİ

Daily Mail’in haberine göre Manchester United taraftarlarının Bayındır ile ilgili yorumları dikkat çekti. Taraftarların Altay ile ilgili eleştirileri şu şekilde sıralandı: “Onana’nın Altay’dan yerine forma giymesini dilediğime inanamıyorum, hayatta olmak için ne güzel bir zaman.” “Altay Bayındır, Andre Onana’dan bile daha kötü.” “Hemen Donnarumma’yı satın alın! Aman Tanrım, yine başladık!” “Gidin ve Donnarumma’yı alın! İki kalecimiz de kötü. Elimizdeki en iyi seçenek Heaton!”