Altay Bayındır’a Tepkiler Yağıyor

MANCHESTER UNITED – ARSENAL MAÇI

İngiltere Premier Lig’in açılış haftasında Manchester United ile Arsenal, Old Trafford’da karşı karşıya geldi. Bu etkileyici mücadelede Arsenal, 1-0’lık skorla galip geldi. Konuk ekibin tek golünü 13. dakikada Calafiori kaydetti. Manchester United’da milli kaleci Altay Bayındır, maçta ilk 11’de yer aldı ve 90 dakika sahada kaldı. Bu sonuçla Arsenal, sezona 3 puanla başlamış oldu, Manchester United ise puansız bir başlangıç yaptı. Londra ekibi gelecek hafta Leeds ile karşılaşacak, Manchester United ise Fulham deplasmanına gidecek.

ALTAY BAYINDIR’A TEPKİLER

Manchester United’ın kalecisi Altay Bayındır, maçta yediği gol sonrası taraftarların tepkisini çekti. Kırmızı Şeytanlar’ın teknik direktörü Ruben Amorim, maç öncesinde “Onana’nın bir sakatlığı yok. Bu maçta kadroya antrenmanda iyi çalışan futbolcuları almaktan yana tercihimi kullandım.” şeklinde açıklamalarda bulundu. Arsenal, 13. dakikada köşe vuruşu kazandı. Declan Rice’ın kullandığı köşe atışında, Altay Bayındır topa müdahale edemedi ve topun sekmesi sonucunda Calafiori, kale ağzından golü atarak skoru 1-0’a taşıdı. Milli kaleci, bu gol sonrası Manchester United taraftarları ve kulübün efsanesi Gary Neville’ın eleştirisine maruz kaldı.

GARY NEVILLE’IN YORUMU

Devre arasında konuşan Gary Neville, “Altay Bayındır’ın daha güçlü olması gerekiyordu. Kendisine faul yapıldığı için itiraz etti ve muhtemelen bundan dolayı şikayetçi olacak. Önünde bir oyuncu vardı ve ceza sahası içinde çok fazla itme çekme oldu. Ancak kalecinin orada daha güçlü olması lazımdı. Saliba, Bayındır’a faullü bir harekette bulunmadı” dedi.

TARAFTARLARIN YORUMLARI

Daily Mail’de yer alan habere göre, Manchester United taraftarları Altay Bayındır hakkındaki yorumlarını paylaştı. Taraftarların Altay için kullandığı ifadeler şunlar oldu: “Onana’nın Altay’dan yerine forma giymesini dilediğime inanamıyorum, hayatta olmak için ne güzel bir zaman.” “Altay Bayındır, Andre Onana’dan bile daha kötü.” “Hemen Donnarumma’yı satın alın! Aman Tanrım, yine başladık!” “Gidin ve Donnarumma’yı alın! İki kalecimiz de kötü. Elimizdeki en iyi seçenek Heaton!”