Altay Kar Fırtınası Türkiye’yi Etkileyecek

ALTAY KAR FIRTINASI ETKİSİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) uyardığına göre, Türkiye’yi etkilemesi beklenen Altay Kar Fırtınası günler süresince devam edecek. Kocaeli’nde valilik tarafından yapılan açıklamada, meteorolojik olaylar sebebiyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirlerin gözden geçirilmesi amacıyla Vali İlhami Aktaş başkanlığında bir toplantı gerçekleştirildi. Bu toplantıda, 20-23 Şubat tarihlerinde il genelinde etkili olması öngörülen kötü hava koşulları ve kar yağışı dolayısıyla yarın saat 08.00 itibarıyla İl ve İlçe Afet ve Acil Durum Yönetim merkezlerinin 24 saat esasına göre çalışmaya başlaması kararlaştırıldı.

TEDBİRLERİN DETAYLARI

Alınan tedbirler çerçevesinde, şehir içinde ve şehirler arası yollar, otoyollar, köprüler, viyadükler ve tüm anayollarda kar yağışı ve buzlanmaya karşı Karayolları, Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve özel otoyol işletme ekipleri hazırlıklı olarak olumsuz hava koşullarıyla mücadele edecek. Elektrik, su, doğal gaz ve diğer altyapı hizmetlerinde müdahale ekip sayıları artırılarak olası arızalara hızlı tepkide bulunması sağlanacak.

TRAFİK TEDBİRLERİ

İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik birimleri, trafik tedbirleri ve kış lastiği denetimlerine devam edecek. Kış lastiği bulunmayan araçların trafiğe çıkmasına izin verilmeyecek. Otoyol kenarındaki tesislerde oluşabilecek yoğunluğa karşı Karayolları, Kızılay başkanlıkları ve özel otoyol işletmeleriyle iş birliği yapılacak. Otoyollarda, sorumluluk alanlarına göre otoyol jandarması ve emniyet birimleri arasında gerekli koordinasyon sağlanarak bu yolların açık kalması için tüm tedbirler alınacak.

SAYGISIZ HAYVANLAR İÇİN TEDBİRLER

Sahipsiz hayvanlar için besleme noktalarına ilgili kuruluşlar tarafından mama ve yem bırakılacak. Ayrıca, kaymakamlıklar ve belediyeler gerektiğinde ihtiyaç duyanlar için barınma yeri temin edecek.