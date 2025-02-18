Altay Kar Fırtınası Türkiye’yi Etkisi Altına Alacak

SİBİRYA’DAN GELEN SOĞUKLARİN ETKİSİ

Türkiye, Sibirya kökenli aşırı soğukların etkisi altında kalıyor. Meteoroloji uzmanları, bu soğukların yeni bir kar fırtınası için zemin hazırladığını bildiriyor. Altay Kar Fırtınası, Türkiye’nin birçok bölgesinde etkili olacak ve sıcaklıkları hızla düşürecek. İstanbul, beklenen kar yağışı ile bu hafta beyaz bir örtü ile kaplanacak.

İSTANBUL’DA Kİ KAR YAĞIŞI

Son günlerde şehrin yüksek kesimlerinde etkili olan kar, şimdi tüm kenti etkisi altına alacak. Meteoroloji uzmanları, İstanbul’da karın zeminde tutunma ihtimalinin oldukça yüksek olduğu konusunda uyarıda bulunuyor. Özellikle deniz suyu sıcaklıklarının 8-9 derece civarında olması, kar yağışının etkisini artıran unsurlar arasında yer alıyor.

METEOROLOJİ MÜHENDİSİ AÇIKLAMA YAPIYOR

Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, bu durumu şu sözlerle açıklıyor: “Geçmiş yıllarda, İstanbul’daki deniz suyu sıcaklıkları 8 derece civarındayken karın zeminde tutunduğunu gözlemlemiştik. Şu an da deniz suyu sıcaklıkları 8-9 derece arasında değişiyor. Bu da kar yağışının etkisini artırıyor.” Tek, İstanbul başta olmak üzere geniş bir bölgenin karla kaplanma ihtimalinin yüksek olduğuna dikkat çekiyor.