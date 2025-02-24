Altay Tankı Envantere 2023’te Giriyor

YERLİ SAVUNMA SANAYİSİNDE ÖNEMLİ ADIMLAR

Türkiye, son yıllarda yerli ve milli savunma sanayi alanında kayda değer adımlar atarak tüm dünyanın dikkatini üzerine çekiyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Kahramankazan ilçesindeki BMC Ankara zırhlı araç üretim tesisini ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı. Görgün, tesiste hem zırhlı araç üretimi hem de bu araçların ihtiyaç duyduğu motor ve güç aktarma sistemlerinin üretileceğine dikkat çekti. Tesisin inşa sürecinin hızla devam ettiğini ifade etti.

ALTAY TANKLARININ TESLİMATI YAKLAŞIYOR

Görgün, bu yıl ilk seri üretimden çıkacak Altay tanklarının teslimatının yapılacağını belirterek, 2028 yılına kadar toplam 85 tankın teslim edileceğini açıkladı. Tankların teslimatına ilişkin şu bilgileri verdi: “Bu sene söz verdiğimiz üzere ilk seri üretimden çıkacak tanklarımızı kahraman ordumuza teslim ediyor olacağız. Şu anki planlamalarımız ağustos ayı içinde tesisimizi açmak, ihtiyaç duyulan tüm zırhlı araçlarımızın üretimi için süreci başlatmak ve devam ettirmek.” Altay projesi için yaklaşık 600’ün üzerinde firmanın çalıştığını vurgulayan Görgün, tankların teslimat planını paylaştı ve “2025 yılı içerisinde 3 tane tankı teslim ettikten sonra önümüzdeki yıl 11 tane, sonra takip eden yıl, 41 tane ve 30 tane olmak üzere 85 aracın teslimatını yapacağız” dedi.

KARA ARAÇLARINDA YERLİLİK ORANINI ARTIRMA ÇALIŞMALARI

Görgün, hem motor hem de güç aktarma organlarında yerlileştirme çalışmalarının sürdüğünü belirtirken, tasarlanan ve üretilen motorları kullanarak yurt dışına bağımlılığı ortadan kaldıracaklarını ifade etti. Yerlilik ve millilik oranını artırma çalışmalarının devam ettiğini ve kendi kendine yeterlilik anlayışını sürdürme hedefinde olduklarını söyledi. Görgün, “400 beygir, 600 beygir, 800 beygir, 1000 beygir ve Altay tankında kullanacağımız 1500 beygirlik BATU motoru hemen yanımızda gördüğümüz tesislerde tasarlanıyor ve üretiliyor” şeklinde konuştu.

SERİ ÜRETİME HAZIR ALTAY TANKI

BMC Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, tesislerde yapılacak üretimlerle zırhlı araçların birçoğuna yerli ve milli motor tedarik edebileceklerini belirterek, “Tesiste bulunan zırhlı araç test alanımız dünyadaki örnekleriyle kıyaslandığında en gelişmiş seviyede bulunuyor. Ayrıca modern bir eğitim merkezi de tesisimizde yer alıyor. Artık seri üretim için de geri sayıma başladık” dedi. Fabrika sahasının BMC Power tesisi ile toplam 840 bin metrekare olacağını ekledi.

ALTAY’IN TEKNOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Altay, rakiplerinin üstünde bir zırh teknolojisiyle donatılarak düşmanın korkulu rüyası olmayı hedefliyor. Geliştirilen zırhın, tankın en büyük tehdidi olarak bilinen zırh delici roketlere karşı dayanıklı olacağı belirtiliyor. 120 mm ve 55 kalibre boyunda bir top ile donatılacak Altay, 8 kilometre öteden hedefi vurabilme kabiliyetiyle dikkat çekiyor. Aselsan ve Roketsan’ın geliştirdiği yeni teknolojilerle Altay’ın menzilinin daha da artırılması planlanıyor.

ALTAY VE LEOPARD KARŞILAŞTIRMASI

Türkiye’nin milli tankı olan Altay, henüz seri üretime geçmemesine rağmen teknik özellikleri ve donanımlarıyla Alman Leopard ile kafa kafaya yarışıyor. 2. seri üretime girdiğinde yılda 750 adetlik bir üretim kapasitesine ulaşması planlanan Altay, dünya savunma otoritelerinin dikkatini çekiyor. Altay’ın ve Leopard’ın teknik özellikleri şu şekilde:

ALTAY

Mürettebat: Dört

Ana silah: 120 mm 55 kalibre

Motor gücü: 1.500 beygir

Maliyet (tahmini): 5.4 milyon $

Azami hız: 70 km

LEOPARD 2

Mürettebat: Dört

Ana silah: 120 mm

Motor gücü: 1.500 beygir

Maliyet: 5.7 milyon $ (2007)

Azami hız: 72 km