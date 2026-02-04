İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sürdürdüğü uyuşturucu soruşturması çerçevesinde 29 Ocak’ta gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan bireylerin test sonuçları belirlendi. Adli Tıp Kurumu tarafından alınan örneklerin değerlendirilmesi sonucunda altı kişinin uyuşturucu testi pozitif çıktı. İncelemeler neticesinde Melisa Gadiş, Gülşah Rojin Demir, Burcu Esra Büken, Aybike Acer, Sara Ersoy ve Berfin Karayılan’nın testleri olumlu sonuçlandı.

TEST SONUÇLARI ÜZERİNE YENİ GELİŞMELER

Diğer yandan, incelenen örneklerden iki bireyin testi negatif sonuç gösterdi. Bu isimler ise Hatice Kuzu ve Selin Özgeçici olarak kaydedildi.