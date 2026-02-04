Yenilenebilir Enerji İş Birliği: Sivas ve Karaman’a Santraller Kuruluyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ve Suudi Arabistan arasında yenilenebilir enerji alanında önemli bir iş birliği gerçekleştirileceğini duyurdu. Sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, bu iş birliği çerçevesinde Sivas ve Karaman illerinde geniş ölçekli güneş enerjisi santralleri kurulacağı belirtilmiştir. Bakan Bayraktar, Suudi Arabistan’ın Riyad şehrinde Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman Al-Suud ile “Yenilenebilir Enerji Santrali Projelerine İlişkin Hükümetlerarası Anlaşma”ya imza attıklarını açıkladı. Bu anlaşmanın, Türkiye’nin enerji sektöründeki en önemli doğrudan yabancı yatırımlardan birisi olacağı vurgulandı.

5 BİN MEGAVAT GÜCÜNDE SANTRALLER KURULACAK

Yapılan planlamalar doğrultusunda, anlaşma kapsamında Türkiye genelinde toplamda 5 bin megavat kapasitesinde güneş ve rüzgâr santralleri inşa edilmesi hedefleniyor. İlk aşamada ise Sivas ve Karaman’da 2 bin megavat kapasiteli güneş enerjisi santralleri kurulması kararlaştırıldı. Projelerin yaklaşık 2 milyar dolarlık bir yatırımla hayata geçirileceği aktarılmakta. Santrallerin tamamının dışarıdan finansmanla inşa edileceği ve uluslararası finans kuruluşlarının projelere kredi desteği vereceği bilgisi verildi.

YERLİLİK ORANI VE ELEKTRİK İHTİYACI

Kurulacak tesislerde yüzde 50 yerlilik oranı hedefine ulaşılması beklenirken, bu durumun Türkiye’nin elektrik ekipmanları ve hizmet sektörüne önemli katkılar sağlayacağı ifade ediliyor. Bakan Bayraktar, projelerin tamamlanmasıyla birlikte 2,1 milyon hanenin elektrik ihtiyacının karşılanacağını belirtti. Ayrıca, bu anlaşmanın Türkiye’nin 2035 yılına kadar 120 bin megavat güneş ve rüzgâr kurulu güce ulaşma hedefi açısından kritik bir adım olduğunu ifade etti.